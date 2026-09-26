4050538402216, Kinks, The, Are The Village Green Preservation Society виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара 4050538402216, Kinks, The, Are The Village Green Preservation Society виниловая пластинка
Юбилейное стерео переиздание приуроченное к 50-ти летию коллектива шестой студийной работы The Kinks, впервые изданной в 1968 году. Это последний альбом группы, записанный оригинальным составом (басист Pete Quaife ушел из группы в начале 1969 года). Пластинка занимает 255 место в списке The 500 Greatest Albums of All Time (Rolling Stone). ремастрированное издание на 180-ти граммовом черном виниле содержит вкладыши, фото и цитаты группы. The Kinks - британская рок-группа, сформировавшая в рок-музыке 1960-х годов отличительное британское звучание, влияние которого можно проследить на примере множества жанров от панк-рока до брит-попа. Одни из основоположников субкультуры модов. Творческого пика группа достигла во второй половине 1960-х годов, когда выходили их концептуальные альбомы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 830 руб.958 руб. в СплитSindrome - Resurrection - The Complete Collection (0888751861510...
-
В наличииЦена 3 840 руб.960 руб. в СплитFleetwood Mac - Then Play On (0081227965518) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 840 руб.960 руб. в СплитМумий Тролль - Шамора Ч.2 (4680068805425) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитKovacs - Shades Of Black (5054196546311) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитLed Zeppelin - Led Zeppelin III (0081227965761) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитLinkin Park - Living Things (0093624921127) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитSade - The Best Of (0888751805910) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитSt. Germain - St Germain (0825646121984) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитDepeche Mode - Spirit (0889854116514) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитRoger Waters - Is This The Life We Really Want? (0889854364915) ...
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитJimi Hendrix - Both Sides Of The Sky (0190758142012) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитLauryn Hill - MTV Unplugged No.2.0 (0190758512112) виниловая пла...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре 4050538402216, Kinks, The, Are The Village Green Preservation Society виниловая пластинка