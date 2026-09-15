Top.Mail.Ru
King Crimson - Three Of A Perfect Pair (0633367794710) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

King Crimson - Three Of A Perfect Pair (0633367794710) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
King Crimson - Three Of A Perfect Pair (0633367794710) виниловая пластинка - фото 1
King Crimson - Three Of A Perfect Pair (0633367794710) виниловая пластинка - фото 2
King Crimson - Three Of A Perfect Pair (0633367794710) виниловая пластинка - фото 3
King Crimson - Three Of A Perfect Pair (0633367794710) виниловая пластинка - фото 4
King Crimson - Three Of A Perfect Pair (0633367794710) виниловая пластинка - фото 5
King Crimson - Three Of A Perfect Pair (0633367794710) виниловая пластинка - фото 6
King Crimson - Three Of A Perfect Pair (0633367794710) виниловая пластинка - фото 7
King Crimson - Three Of A Perfect Pair (0633367794710) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
King Crimson
Альбом (сингл)
Three Of A Perfect Pair
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • King Crimson - Three Of A Perfect Pair (0633367794710) виниловая пластинка - фото 1
  • King Crimson - Three Of A Perfect Pair (0633367794710) виниловая пластинка - фото 2
  • King Crimson - Three Of A Perfect Pair (0633367794710) виниловая пластинка - фото 3
  • King Crimson - Three Of A Perfect Pair (0633367794710) виниловая пластинка - фото 4
  • King Crimson - Three Of A Perfect Pair (0633367794710) виниловая пластинка - фото 5
  • King Crimson - Three Of A Perfect Pair (0633367794710) виниловая пластинка - фото 6
  • King Crimson - Three Of A Perfect Pair (0633367794710) виниловая пластинка - фото 7
  • King Crimson - Three Of A Perfect Pair (0633367794710) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617225
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
King Crimson - Three Of A Perfect Pair (0633367794710) виниловая пластинка
4 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0633367794710]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
King Crimson
Альбом (сингл)
Three Of A Perfect Pair
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Three Of A Perfect Pair, Model Man, Sleepless, Man With An Open Heart, Nuages (That Which Passes, Passes Like Clouds), Industry, Dig Me, No Warning, Larks' Tongues In Aspic Part III
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара King Crimson - Three Of A Perfect Pair (0633367794710) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Conspire To Deceive, Detonate, Our Channel To The Darkness, Cruel Perception, What We Become, This Curse Of Silence, March Of The Unheard, Forever Astray, Between Directions, Death That Becomes Us, The Burning Point, Coda



Теги товара: Fusion, Progressive Rock, King Crimson

Отзывы о товаре King Crimson - Three Of A Perfect Pair (0633367794710) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0633367794710]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
King Crimson
Альбом (сингл)
Three Of A Perfect Pair
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Three Of A Perfect Pair, Model Man, Sleepless, Man With An Open Heart, Nuages (That Which Passes, Passes Like Clouds), Industry, Dig Me, No Warning, Larks' Tongues In Aspic Part III
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Conspire To Deceive, Detonate, Our Channel To The Darkness, Cruel Perception, What We Become, This Curse Of Silence, March Of The Unheard, Forever Astray, Between Directions, Death That Becomes Us, The Burning Point, Coda


Теги товара: Fusion, Progressive Rock, King Crimson
Самовывоз
Доставка
Отзывы


King Crimson - Three Of A Perfect Pair (0633367794710) виниловая пластинка – стоимость товара 4630 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...