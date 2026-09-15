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Bobby Hutcherson - Stick Up! (Analogue, Tone Poet) (0602435732169) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bobby Hutcherson - Stick Up! (Analogue, Tone Poet) (0602435732169) виниловая пластинка

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Bobby Hutcherson - Stick Up! (Analogue, Tone Poet) (0602435732169) виниловая пластинка - фото 1
Bobby Hutcherson - Stick Up! (Analogue, Tone Poet) (0602435732169) виниловая пластинка - фото 2
Bobby Hutcherson - Stick Up! (Analogue, Tone Poet) (0602435732169) виниловая пластинка - фото 3
Bobby Hutcherson - Stick Up! (Analogue, Tone Poet) (0602435732169) виниловая пластинка - фото 4
Bobby Hutcherson - Stick Up! (Analogue, Tone Poet) (0602435732169) виниловая пластинка - фото 5
Bobby Hutcherson - Stick Up! (Analogue, Tone Poet) (0602435732169) виниловая пластинка - фото 6
Bobby Hutcherson - Stick Up! (Analogue, Tone Poet) (0602435732169) виниловая пластинка - фото 7
Bobby Hutcherson - Stick Up! (Analogue, Tone Poet) (0602435732169) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Hutcherson
Альбом (сингл)
Stick Up! (Tone Poet)
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bobby Hutcherson - Stick Up! (Analogue, Tone Poet) (0602435732169) виниловая пластинка - фото 1
  • Bobby Hutcherson - Stick Up! (Analogue, Tone Poet) (0602435732169) виниловая пластинка - фото 2
  • Bobby Hutcherson - Stick Up! (Analogue, Tone Poet) (0602435732169) виниловая пластинка - фото 3
  • Bobby Hutcherson - Stick Up! (Analogue, Tone Poet) (0602435732169) виниловая пластинка - фото 4
  • Bobby Hutcherson - Stick Up! (Analogue, Tone Poet) (0602435732169) виниловая пластинка - фото 5
  • Bobby Hutcherson - Stick Up! (Analogue, Tone Poet) (0602435732169) виниловая пластинка - фото 6
  • Bobby Hutcherson - Stick Up! (Analogue, Tone Poet) (0602435732169) виниловая пластинка - фото 7
  • Bobby Hutcherson - Stick Up! (Analogue, Tone Poet) (0602435732169) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 390 руб. 
Начислим 220 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617193
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Bobby Hutcherson - Stick Up! (Analogue, Tone Poet) (0602435732169) виниловая пластинка
6 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Hutcherson
Альбом (сингл)
Stick Up! (Tone Poet)
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bobby Hutcherson - Stick Up! (Analogue, Tone Poet) (0602435732169) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбоме 1 диск

Отзывы о товаре Bobby Hutcherson - Stick Up! (Analogue, Tone Poet) (0602435732169) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Hutcherson
Альбом (сингл)
Stick Up! (Tone Poet)
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбоме 1 диск
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bobby Hutcherson - Stick Up! (Analogue, Tone Poet) (0602435732169) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6390 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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