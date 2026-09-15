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Beth Gibbons - Gorecki: Symphony No.3 (0887828039517) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Beth Gibbons - Gorecki: Symphony No.3 (0887828039517) виниловая пластинка

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Beth Gibbons - Gorecki: Symphony No.3 (0887828039517) виниловая пластинка - фото 1
Beth Gibbons - Gorecki: Symphony No.3 (0887828039517) виниловая пластинка - фото 2
Beth Gibbons - Gorecki: Symphony No.3 (0887828039517) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Beth Gibbons
Альбом (сингл)
Gorecki: Symphony No.3
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Beth Gibbons - Gorecki: Symphony No.3 (0887828039517) виниловая пластинка - фото 1
  • Beth Gibbons - Gorecki: Symphony No.3 (0887828039517) виниловая пластинка - фото 2
  • Beth Gibbons - Gorecki: Symphony No.3 (0887828039517) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617162
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Beth Gibbons - Gorecki: Symphony No.3 (0887828039517) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0887828039517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Beth Gibbons
Альбом (сингл)
Gorecki: Symphony No.3
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Lento, Sostenuto Tranquillo Ma Cantabile, Lento E Largo, Tranquillissimo-Cantabilissimo-Dolcissimo-Legatissimo, Lento, Cantabile-Semplice
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Beth Gibbons - Gorecki: Symphony No.3 (0887828039517) виниловая пластинка

Симфония №3 Хенрика Миколая Гурецкого в исполнении Беты Гиббонс и Национального симфонического оркестра Польского радио под управлением Кшиштофа Пендерецкого. Хенрик Миколай Гурецкий - польский композитор. Ключевое и наиболее известное сочинение - Третья симфония для сопрано и оркестра «Симфония скорбных песнопений» (1976). Исполненная Дон Апшоу и Лондонской симфониеттой (1992), запись симфонии разошлась более чем миллионом экземпляров и принесла композитору мировую известность. Последним произведением Хенрика Гурецкого является Симфония № 4, посвящённая польскому композитору Александру Тансману, впервые исполненная посмертно Лондонским филармоническим оркестром в 2014 году. Бет Гиббонс - британская певица, автор песен и солистка группы Portishead. Кшиштоф Пендерецкий - польский композитор и дирижёр, педагог.

Отзывы о товаре Beth Gibbons - Gorecki: Symphony No.3 (0887828039517) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0887828039517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Beth Gibbons
Альбом (сингл)
Gorecki: Symphony No.3
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Lento, Sostenuto Tranquillo Ma Cantabile, Lento E Largo, Tranquillissimo-Cantabilissimo-Dolcissimo-Legatissimo, Lento, Cantabile-Semplice
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Симфония №3 Хенрика Миколая Гурецкого в исполнении Беты Гиббонс и Национального симфонического оркестра Польского радио под управлением Кшиштофа Пендерецкого. Хенрик Миколай Гурецкий - польский композитор. Ключевое и наиболее известное сочинение - Третья симфония для сопрано и оркестра «Симфония скорбных песнопений» (1976). Исполненная Дон Апшоу и Лондонской симфониеттой (1992), запись симфонии разошлась более чем миллионом экземпляров и принесла композитору мировую известность. Последним произведением Хенрика Гурецкого является Симфония № 4, посвящённая польскому композитору Александру Тансману, впервые исполненная посмертно Лондонским филармоническим оркестром в 2014 году. Бет Гиббонс - британская певица, автор песен и солистка группы Portishead. Кшиштоф Пендерецкий - польский композитор и дирижёр, педагог.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Beth Gibbons - Gorecki: Symphony No.3 (0887828039517) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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