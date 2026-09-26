Florence And The Machine - Dance Fever (0602438936472) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Florence And The Machine - Dance Fever (0602438936472) виниловая пластинка
Dance Fever - студийный альбом 2022 года группы Florence And The Machine. Альбом возглавил хит-парад Великобритании UK Albums Chart, став четвёртым в дискографии группы альбомом, занявших верхнюю сточку чарта. Кроме того Dance Fever добился успеха в хит-парадах других стран и удостоился положительных отзывов у музыкальных критиков. Релиз представлен на двойном черном виниле с гравировкой на стороне D. Florence And The Machine (вариант написания Florence + The Machine) - британская группа, которая была основана в Лондоне 2007 году и исполняющая инди-поп с элементами блюза, музыки соул и готического рока. Коллектив дебютировал в 2008 году с синглом Kiss with A Fist.
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