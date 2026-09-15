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Ella Fitzgerald; Louis Armstrong - Ella & Louis (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435972336) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ella Fitzgerald; Louis Armstrong - Ella & Louis (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435972336) виниловая пластинка

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Ella Fitzgerald; Louis Armstrong - Ella &amp; Louis (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435972336) виниловая пластинка - фото 1
Ella Fitzgerald; Louis Armstrong - Ella &amp; Louis (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435972336) виниловая пластинка - фото 2
Ella Fitzgerald; Louis Armstrong - Ella &amp; Louis (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435972336) виниловая пластинка - фото 3
Ella Fitzgerald; Louis Armstrong - Ella &amp; Louis (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435972336) виниловая пластинка - фото 4
Ella Fitzgerald; Louis Armstrong - Ella &amp; Louis (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435972336) виниловая пластинка - фото 5
Ella Fitzgerald; Louis Armstrong - Ella &amp; Louis (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435972336) виниловая пластинка - фото 6
Ella Fitzgerald; Louis Armstrong - Ella &amp; Louis (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435972336) виниловая пластинка - фото 7
Ella Fitzgerald; Louis Armstrong - Ella &amp; Louis (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435972336) виниловая пластинка - фото 8
Ella Fitzgerald; Louis Armstrong - Ella &amp; Louis (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435972336) виниловая пластинка - фото 9
Ella Fitzgerald; Louis Armstrong - Ella &amp; Louis (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435972336) виниловая пластинка - фото 10
Ella Fitzgerald; Louis Armstrong - Ella &amp; Louis (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435972336) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Fitzgerald
Альбом (сингл)
Ella & Louis (Acoustic Sounds)
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Ella Fitzgerald; Louis Armstrong - Ella &amp; Louis (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435972336) виниловая пластинка - фото 1
  • Ella Fitzgerald; Louis Armstrong - Ella &amp; Louis (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435972336) виниловая пластинка - фото 2
  • Ella Fitzgerald; Louis Armstrong - Ella &amp; Louis (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435972336) виниловая пластинка - фото 3
  • Ella Fitzgerald; Louis Armstrong - Ella &amp; Louis (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435972336) виниловая пластинка - фото 4
  • Ella Fitzgerald; Louis Armstrong - Ella &amp; Louis (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435972336) виниловая пластинка - фото 5
  • Ella Fitzgerald; Louis Armstrong - Ella &amp; Louis (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435972336) виниловая пластинка - фото 6
  • Ella Fitzgerald; Louis Armstrong - Ella &amp; Louis (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435972336) виниловая пластинка - фото 7
  • Ella Fitzgerald; Louis Armstrong - Ella &amp; Louis (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435972336) виниловая пластинка - фото 8
  • Ella Fitzgerald; Louis Armstrong - Ella &amp; Louis (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435972336) виниловая пластинка - фото 9
  • Ella Fitzgerald; Louis Armstrong - Ella &amp; Louis (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435972336) виниловая пластинка - фото 10
  • Ella Fitzgerald; Louis Armstrong - Ella &amp; Louis (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435972336) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 160 руб. 
Начислим 214 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617139
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ella Fitzgerald; Louis Armstrong - Ella & Louis (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435972336) виниловая пластинка
6 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Fitzgerald
Альбом (сингл)
Ella & Louis (Acoustic Sounds)
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ella Fitzgerald; Louis Armstrong - Ella & Louis (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435972336) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбоме 1 диск

Отзывы о товаре Ella Fitzgerald; Louis Armstrong - Ella & Louis (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435972336) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Fitzgerald
Альбом (сингл)
Ella & Louis (Acoustic Sounds)
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбоме 1 диск
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ella Fitzgerald; Louis Armstrong - Ella & Louis (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435972336) виниловая пластинка - по цене 6160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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