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Brian Eno - Before And After Science (0602557703962) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Brian Eno - Before And After Science (0602557703962) виниловая пластинка

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Brian Eno - Before And After Science (0602557703962) виниловая пластинка - фото 1
Brian Eno - Before And After Science (0602557703962) виниловая пластинка - фото 2
Brian Eno - Before And After Science (0602557703962) виниловая пластинка - фото 3
Brian Eno - Before And After Science (0602557703962) виниловая пластинка - фото 4
Brian Eno - Before And After Science (0602557703962) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1977
Исполнитель
Eno Brian
Альбом (сингл)
Before And After Science
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Brian Eno - Before And After Science (0602557703962) виниловая пластинка - фото 1
  • Brian Eno - Before And After Science (0602557703962) виниловая пластинка - фото 2
  • Brian Eno - Before And After Science (0602557703962) виниловая пластинка - фото 3
  • Brian Eno - Before And After Science (0602557703962) виниловая пластинка - фото 4
  • Brian Eno - Before And After Science (0602557703962) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 617132
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1977
Исполнитель
Eno Brian
Альбом (сингл)
Before And After Science
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Brian Eno - Before And After Science (0602557703962) виниловая пластинка

Переиздание пятого студийного альбома Брайана Ино Before And After Science, вышедшего в 1977 году. В качестве гостей в работе над альбомом отметились многие музыканты, в том числе участники Roxy Music, Free, Fairport Convention, Can и Cluster. Брайан Ино - британский музыкант, композитор и продюсер, отметившийся новаторским подходом в самых разных направлениях, включая рок, поп, электронную музыку и эмбиент. Считается одной из самых влиятельных фигур в популярной музыке. Свою карьеру Брайан Ино начал в качестве клавишника и специалиста по звуковым эффектам в группе Roxy Music в начале 1970-х. Впоследствии, помимо сольной деятельности, сотрудничал с такими музыкантами и группами, как U2, Talking Heads и Дэвид Бирн, Дэвид Боуи, Роберт Фрипп, Элвис Костелло, Джон Кейл, Нико, Пол Саймон и др.



Теги товара: Progressive Rock

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1977
Исполнитель
Eno Brian
Альбом (сингл)
Before And After Science
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Переиздание пятого студийного альбома Брайана Ино Before And After Science, вышедшего в 1977 году. В качестве гостей в работе над альбомом отметились многие музыканты, в том числе участники Roxy Music, Free, Fairport Convention, Can и Cluster. Брайан Ино - британский музыкант, композитор и продюсер, отметившийся новаторским подходом в самых разных направлениях, включая рок, поп, электронную музыку и эмбиент. Считается одной из самых влиятельных фигур в популярной музыке. Свою карьеру Брайан Ино начал в качестве клавишника и специалиста по звуковым эффектам в группе Roxy Music в начале 1970-х. Впоследствии, помимо сольной деятельности, сотрудничал с такими музыкантами и группами, как U2, Talking Heads и Дэвид Бирн, Дэвид Боуи, Роберт Фрипп, Элвис Костелло, Джон Кейл, Нико, Пол Саймон и др.


Теги товара: Progressive Rock
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