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Bruce Dickinson - Scream For Me Sarajevo (4050538386578) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bruce Dickinson - Scream For Me Sarajevo (4050538386578) виниловая пластинка

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Bruce Dickinson - Scream For Me Sarajevo (4050538386578) виниловая пластинка - фото 1
Bruce Dickinson - Scream For Me Sarajevo (4050538386578) виниловая пластинка - фото 2
Bruce Dickinson - Scream For Me Sarajevo (4050538386578) виниловая пластинка - фото 3
Bruce Dickinson - Scream For Me Sarajevo (4050538386578) виниловая пластинка - фото 4
Bruce Dickinson - Scream For Me Sarajevo (4050538386578) виниловая пластинка - фото 5
Bruce Dickinson - Scream For Me Sarajevo (4050538386578) виниловая пластинка - фото 6
Bruce Dickinson - Scream For Me Sarajevo (4050538386578) виниловая пластинка - фото 7
Bruce Dickinson - Scream For Me Sarajevo (4050538386578) виниловая пластинка - фото 8
Bruce Dickinson - Scream For Me Sarajevo (4050538386578) виниловая пластинка - фото 9
Bruce Dickinson - Scream For Me Sarajevo (4050538386578) виниловая пластинка - фото 10
Bruce Dickinson - Scream For Me Sarajevo (4050538386578) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Bruce Dickinson
Альбом (сингл)
Scream For Me Sarajevo
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Bruce Dickinson - Scream For Me Sarajevo (4050538386578) виниловая пластинка - фото 1
  • Bruce Dickinson - Scream For Me Sarajevo (4050538386578) виниловая пластинка - фото 2
  • Bruce Dickinson - Scream For Me Sarajevo (4050538386578) виниловая пластинка - фото 3
  • Bruce Dickinson - Scream For Me Sarajevo (4050538386578) виниловая пластинка - фото 4
  • Bruce Dickinson - Scream For Me Sarajevo (4050538386578) виниловая пластинка - фото 5
  • Bruce Dickinson - Scream For Me Sarajevo (4050538386578) виниловая пластинка - фото 6
  • Bruce Dickinson - Scream For Me Sarajevo (4050538386578) виниловая пластинка - фото 7
  • Bruce Dickinson - Scream For Me Sarajevo (4050538386578) виниловая пластинка - фото 8
  • Bruce Dickinson - Scream For Me Sarajevo (4050538386578) виниловая пластинка - фото 9
  • Bruce Dickinson - Scream For Me Sarajevo (4050538386578) виниловая пластинка - фото 10
  • Bruce Dickinson - Scream For Me Sarajevo (4050538386578) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 617110
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Bruce Dickinson
Альбом (сингл)
Scream For Me Sarajevo
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bruce Dickinson - Scream For Me Sarajevo (4050538386578) виниловая пластинка

Оригинальный саундтрек к документальному фильму Scream For Me Sarajevo (2017), в котором рассказывается история сольного концерта вокалиста группы Iron Maiden Брюса Дикинсона, состоявшегося в 1994 году в столице Боснии и Герцеговины. В саундтрек вошли песни разных периодов сольной карьеры Дикинсона, в том числе несколько раритетов - Acoustic Song (ранее издавалась только как бонус на сборнике 2001 года Best Of Special Edition), Inertia (Live) (ранее издавалась только как бонус на расширенном переиздании Skunkworks в 2005 году) и финальная Eternal (ранее издавалась только на японской версии альбома Tyranny Of Souls). Брюс Дикинсон - британский рок-музыкант, писатель, спортсмен (фехтовальщик), пилот гражданской авиации, теле- и радиоведущий, автор книг и сценарист, продюсер, а прежде всего известный как фронтмен хеви-метал-группы Iron Maiden (по версии журнала Classic Rock он занимает 8 место в рейтинге лучших фронтменов рок-музыки).

Отзывы о товаре Bruce Dickinson - Scream For Me Sarajevo (4050538386578) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Bruce Dickinson
Альбом (сингл)
Scream For Me Sarajevo
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Италия
Описание
Оригинальный саундтрек к документальному фильму Scream For Me Sarajevo (2017), в котором рассказывается история сольного концерта вокалиста группы Iron Maiden Брюса Дикинсона, состоявшегося в 1994 году в столице Боснии и Герцеговины. В саундтрек вошли песни разных периодов сольной карьеры Дикинсона, в том числе несколько раритетов - Acoustic Song (ранее издавалась только как бонус на сборнике 2001 года Best Of Special Edition), Inertia (Live) (ранее издавалась только как бонус на расширенном переиздании Skunkworks в 2005 году) и финальная Eternal (ранее издавалась только на японской версии альбома Tyranny Of Souls). Брюс Дикинсон - британский рок-музыкант, писатель, спортсмен (фехтовальщик), пилот гражданской авиации, теле- и радиоведущий, автор книг и сценарист, продюсер, а прежде всего известный как фронтмен хеви-метал-группы Iron Maiden (по версии журнала Classic Rock он занимает 8 место в рейтинге лучших фронтменов рок-музыки).
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Отзывы


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