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John Coltrane - Blue Train (Analogue, Tone Poet) (0602445481057) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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John Coltrane - Blue Train (Analogue, Tone Poet) (0602445481057) виниловая пластинка

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0602445481057, Виниловая пластинка Coltrane, John, Blue Train (Tone Poet)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617083
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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John Coltrane - Blue Train (Analogue, Tone Poet) (0602445481057) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Coltrane - Blue Train (Analogue, Tone Poet) (0602445481057) виниловая пластинка

Blue Train был записан в сентябре 1957 года в Нью-Джерси для Blue Note Records и считается лучшим альбомом Джона Колтрейна того периода. Четыре из пяти его треков - это композиции Колтрейна, а заглавный трек Moments Notice и Lazy Bird стали стандартами. В частности, в «Moments Notice» были представлены так называемые «изменения Колтрейна», характерные последовательности аккордов, которые впоследствии стали его фирменным знаком. Этот альбом запечатлел Джона Колтрейна на пике его сольной карьеры, хотя, конечно, впереди была и не менее значимая музыка. Он умер от рака печени 17 июля 1967 года, но оставил после себя записи, которые и по сей день вдохновляют джазовых музыкантов во всем мире.

Отзывы о товаре John Coltrane - Blue Train (Analogue, Tone Poet) (0602445481057) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Blue Train был записан в сентябре 1957 года в Нью-Джерси для Blue Note Records и считается лучшим альбомом Джона Колтрейна того периода. Четыре из пяти его треков - это композиции Колтрейна, а заглавный трек Moments Notice и Lazy Bird стали стандартами. В частности, в «Moments Notice» были представлены так называемые «изменения Колтрейна», характерные последовательности аккордов, которые впоследствии стали его фирменным знаком. Этот альбом запечатлел Джона Колтрейна на пике его сольной карьеры, хотя, конечно, впереди была и не менее значимая музыка. Он умер от рака печени 17 июля 1967 года, но оставил после себя записи, которые и по сей день вдохновляют джазовых музыкантов во всем мире.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


John Coltrane - Blue Train (Analogue, Tone Poet) (0602445481057) виниловая пластинка - купить по цене 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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