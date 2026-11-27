Alice Coltrane - Journey In Satchidananda (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448476357) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 860 руб.
В наличии
Код товара: 617079
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 860 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Alice Coltrane - Journey In Satchidananda (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448476357) виниловая пластинка
Journey In Satchidananda - ремастированное переиздание студийного альбома американской джазовой пианистки Элис Колтрейн с участием джазового музыканта Фэроу Сандерса, первоначально выпущенного в 1970 году.. Элис Колтрейн - американская джаз-пианистка, органистка, арфистка и композитор, жена легендарного джазового музыканта Джона Колтрейна. Феррелл Фэроу Сандерс - американский джазовый музыкант, саксофонист, флейтист, бэнд-лидер. Один из самых энергичных представителей раннего фри-джаза. Обладатель премии Грэмми. Прославился мощным звукоизвлечением, техникой мультифонии, передувания и флажолетов, владеет также звуковыми пластами.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Journey In Satchidananda - ремастированное переиздание студийного альбома американской джазовой пианистки Элис Колтрейн с участием джазового музыканта Фэроу Сандерса, первоначально выпущенного в 1970 году.. Элис Колтрейн - американская джаз-пианистка, органистка, арфистка и композитор, жена легендарного джазового музыканта Джона Колтрейна. Феррелл Фэроу Сандерс - американский джазовый музыкант, саксофонист, флейтист, бэнд-лидер. Один из самых энергичных представителей раннего фри-джаза. Обладатель премии Грэмми. Прославился мощным звукоизвлечением, техникой мультифонии, передувания и флажолетов, владеет также звуковыми пластами.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Alice Coltrane - Journey In Satchidananda (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448476357) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6860 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Alice Coltrane - Journey In Satchidananda (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448476357) виниловая пластинка