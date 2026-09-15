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Sonny Clark - Dial »S« For Sonny (0602445352104) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sonny Clark - Dial »S« For Sonny (0602445352104) виниловая пластинка

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Sonny Clark - Dial »S« For Sonny (0602445352104) виниловая пластинка - фото 1
Sonny Clark - Dial »S« For Sonny (0602445352104) виниловая пластинка - фото 2
Sonny Clark - Dial »S« For Sonny (0602445352104) виниловая пластинка - фото 3
Sonny Clark - Dial »S« For Sonny (0602445352104) виниловая пластинка - фото 4
Sonny Clark - Dial »S« For Sonny (0602445352104) виниловая пластинка - фото 5
Sonny Clark - Dial »S« For Sonny (0602445352104) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Sonny Clark
Альбом (сингл)
Dial »S« For Sonny
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sonny Clark - Dial »S« For Sonny (0602445352104) виниловая пластинка - фото 1
  • Sonny Clark - Dial »S« For Sonny (0602445352104) виниловая пластинка - фото 2
  • Sonny Clark - Dial »S« For Sonny (0602445352104) виниловая пластинка - фото 3
  • Sonny Clark - Dial »S« For Sonny (0602445352104) виниловая пластинка - фото 4
  • Sonny Clark - Dial »S« For Sonny (0602445352104) виниловая пластинка - фото 5
  • Sonny Clark - Dial »S« For Sonny (0602445352104) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617076
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Sonny Clark - Dial »S« For Sonny (0602445352104) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602445352104]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Sonny Clark
Альбом (сингл)
Dial »S« For Sonny
Жанр
Jazz
Трек-лист
Dial "S" For Sonny, Bootin' It, It Could Happen To You, Sonny's Mood, Shoutin' On A Riff, Love Walked In
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sonny Clark - Dial »S« For Sonny (0602445352104) виниловая пластинка

"Dial "S" For Sonny" - переиздание студийного альбома джазового пианиста Сонни Кларка, первоначально выпущенного в 1957 году. В записи данного альбома также приняди участие следующие музыканты: Арт Фармер (труба), Кёртис Фуллер (тромбон), Хэнк Мобли (тенор-саксофон), Уилбур Уэр (контрабас) и Луис Хэйес (ударные). Sonny Clark - американский джазовый пианист. Стал известен в 50-е годы как участник ансамбля "Buddy DeFranco". По мнению многих критиков, был недооценен современниками. В школьном оркестре играл на контрабасе и вибрафоне. Впервые дебютировал в 1951 году на Западном побережье. В 1957 году переехал в Нью-Йорк, работал с Даной Вашингтон и сотрудничал с Сонни Роллинз, Хэнком Мобли и Кёртисом Фуллером.

Отзывы о товаре Sonny Clark - Dial »S« For Sonny (0602445352104) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602445352104]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Sonny Clark
Альбом (сингл)
Dial »S« For Sonny
Жанр
Jazz
Трек-лист
Dial "S" For Sonny, Bootin' It, It Could Happen To You, Sonny's Mood, Shoutin' On A Riff, Love Walked In
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
Германия
Описание
"Dial "S" For Sonny" - переиздание студийного альбома джазового пианиста Сонни Кларка, первоначально выпущенного в 1957 году. В записи данного альбома также приняди участие следующие музыканты: Арт Фармер (труба), Кёртис Фуллер (тромбон), Хэнк Мобли (тенор-саксофон), Уилбур Уэр (контрабас) и Луис Хэйес (ударные). Sonny Clark - американский джазовый пианист. Стал известен в 50-е годы как участник ансамбля "Buddy DeFranco". По мнению многих критиков, был недооценен современниками. В школьном оркестре играл на контрабасе и вибрафоне. Впервые дебютировал в 1951 году на Западном побережье. В 1957 году переехал в Нью-Йорк, работал с Даной Вашингтон и сотрудничал с Сонни Роллинз, Хэнком Мобли и Кёртисом Фуллером.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sonny Clark - Dial »S« For Sonny (0602445352104) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3680 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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