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Nick Cave & The Bad Seeds - Murder Ballads (5414939710919) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Nick Cave & The Bad Seeds - Murder Ballads (5414939710919) виниловая пластинка

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Nick Cave &amp; The Bad Seeds - Murder Ballads (5414939710919) виниловая пластинка - фото 1
Nick Cave &amp; The Bad Seeds - Murder Ballads (5414939710919) виниловая пластинка - фото 2
Nick Cave &amp; The Bad Seeds - Murder Ballads (5414939710919) виниловая пластинка - фото 3
Nick Cave &amp; The Bad Seeds - Murder Ballads (5414939710919) виниловая пластинка - фото 4
Nick Cave &amp; The Bad Seeds - Murder Ballads (5414939710919) виниловая пластинка - фото 5
Nick Cave &amp; The Bad Seeds - Murder Ballads (5414939710919) виниловая пластинка - фото 6
Nick Cave &amp; The Bad Seeds - Murder Ballads (5414939710919) виниловая пластинка - фото 7
Nick Cave &amp; The Bad Seeds - Murder Ballads (5414939710919) виниловая пластинка - фото 8
Nick Cave &amp; The Bad Seeds - Murder Ballads (5414939710919) виниловая пластинка - фото 9
Nick Cave &amp; The Bad Seeds - Murder Ballads (5414939710919) виниловая пластинка - фото 10
Nick Cave &amp; The Bad Seeds - Murder Ballads (5414939710919) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Nick Cave & The Bad Seeds
Альбом (сингл)
Murder Ballads
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nick Cave &amp; The Bad Seeds - Murder Ballads (5414939710919) виниловая пластинка - фото 1
  • Nick Cave &amp; The Bad Seeds - Murder Ballads (5414939710919) виниловая пластинка - фото 2
  • Nick Cave &amp; The Bad Seeds - Murder Ballads (5414939710919) виниловая пластинка - фото 3
  • Nick Cave &amp; The Bad Seeds - Murder Ballads (5414939710919) виниловая пластинка - фото 4
  • Nick Cave &amp; The Bad Seeds - Murder Ballads (5414939710919) виниловая пластинка - фото 5
  • Nick Cave &amp; The Bad Seeds - Murder Ballads (5414939710919) виниловая пластинка - фото 6
  • Nick Cave &amp; The Bad Seeds - Murder Ballads (5414939710919) виниловая пластинка - фото 7
  • Nick Cave &amp; The Bad Seeds - Murder Ballads (5414939710919) виниловая пластинка - фото 8
  • Nick Cave &amp; The Bad Seeds - Murder Ballads (5414939710919) виниловая пластинка - фото 9
  • Nick Cave &amp; The Bad Seeds - Murder Ballads (5414939710919) виниловая пластинка - фото 10
  • Nick Cave &amp; The Bad Seeds - Murder Ballads (5414939710919) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 720 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617071
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Nick Cave & The Bad Seeds - Murder Ballads (5414939710919) виниловая пластинка
5 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5414939710919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Nick Cave & The Bad Seeds
Альбом (сингл)
Murder Ballads
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Song Of Joy, Stagger Lee, PJ Harvey), Lovely Creature, Where the Wild Roses Grow, The Curse Of Millhaven, The Kindness Of Strangers, Crow Jane, O'Malley's Bar, Death Is Not The End
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nick Cave & The Bad Seeds - Murder Ballads (5414939710919) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Song Of Joy, Stagger Lee, PJ Harvey), Lovely Creature, Where the Wild Roses Grow, The Curse Of Millhaven, The Kindness Of Strangers, Crow Jane, O'Malley's Bar, Death Is Not The End

Отзывы о товаре Nick Cave & The Bad Seeds - Murder Ballads (5414939710919) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5414939710919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Nick Cave & The Bad Seeds
Альбом (сингл)
Murder Ballads
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Song Of Joy, Stagger Lee, PJ Harvey), Lovely Creature, Where the Wild Roses Grow, The Curse Of Millhaven, The Kindness Of Strangers, Crow Jane, O'Malley's Bar, Death Is Not The End
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Song Of Joy, Stagger Lee, PJ Harvey), Lovely Creature, Where the Wild Roses Grow, The Curse Of Millhaven, The Kindness Of Strangers, Crow Jane, O'Malley's Bar, Death Is Not The End
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nick Cave & The Bad Seeds - Murder Ballads (5414939710919) виниловая пластинка - стоимость товара 5720 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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