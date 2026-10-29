Johnny Cash - American IV: The Man Comes Around (0600753463673) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 380 руб.
В наличии
Код товара: 617068
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 380 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Johnny Cash - American IV: The Man Comes Around (0600753463673) виниловая пластинка
Johnny Cash родился в 1932 году в США (скончался в 2003) и является иконой кантри-направления второй половины XX века. В мире продано 50 млн. копий его пластинок. Имя Кэша присутствует в Зале славы рок-н-ролла, мировую известность ему принесли композиции I Walk The Line и Folsom Prison Blues. В целом его творчество оказало огромное влияние на такие направления, как кантри и рокабили.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Johnny Cash родился в 1932 году в США (скончался в 2003) и является иконой кантри-направления второй половины XX века. В мире продано 50 млн. копий его пластинок. Имя Кэша присутствует в Зале славы рок-н-ролла, мировую известность ему принесли композиции I Walk The Line и Folsom Prison Blues. В целом его творчество оказало огромное влияние на такие направления, как кантри и рокабили.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Johnny Cash - American IV: The Man Comes Around (0600753463673) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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