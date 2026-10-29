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Johnny Cash - American IV: The Man Comes Around (0600753463673) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Johnny Cash - American IV: The Man Comes Around (0600753463673) виниловая пластинка

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0600753463673, Виниловая пластинка Cash, Johnny, American IV: The Man Comes Around - фото 1
0600753463673, Виниловая пластинка Cash, Johnny, American IV: The Man Comes Around - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0600753463673, Виниловая пластинка Cash, Johnny, American IV: The Man Comes Around - фото 1
  • 0600753463673, Виниловая пластинка Cash, Johnny, American IV: The Man Comes Around - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 380 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617068
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Johnny Cash - American IV: The Man Comes Around (0600753463673) виниловая пластинка
5 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Johnny Cash - American IV: The Man Comes Around (0600753463673) виниловая пластинка

Johnny Cash родился в 1932 году в США (скончался в 2003) и является иконой кантри-направления второй половины XX века. В мире продано 50 млн. копий его пластинок. Имя Кэша присутствует в Зале славы рок-н-ролла, мировую известность ему принесли композиции I Walk The Line и Folsom Prison Blues. В целом его творчество оказало огромное влияние на такие направления, как кантри и рокабили.

Отзывы о товаре Johnny Cash - American IV: The Man Comes Around (0600753463673) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Johnny Cash родился в 1932 году в США (скончался в 2003) и является иконой кантри-направления второй половины XX века. В мире продано 50 млн. копий его пластинок. Имя Кэша присутствует в Зале славы рок-н-ролла, мировую известность ему принесли композиции I Walk The Line и Folsom Prison Blues. В целом его творчество оказало огромное влияние на такие направления, как кантри и рокабили.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Johnny Cash - American IV: The Man Comes Around (0600753463673) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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