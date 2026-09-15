Benny Carter - Jazz Giant (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072240957) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Benny Carter - Jazz Giant (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072240957) виниловая пластинка
Jazz Giant - альбом Бенни Картера, вышедший в 1958 году. Переиздание 2022 года в серии Contemporary Records Acoustic Sounds Series на чёрном 180-гр виниле. Полностью аналоговый мастеринг сделан с оригинальных мастер-лент в студии Берни Грундмана. Бенни Картер - американский джазовый саксофонист, кларнетист, трубач, композитор, аранжировщик, а также лидер группы. Наряду с Джонни Ходжесом Бенни Картер был первым, кто начал играть на альт-саксофоне. Карьера Бенни Картера восходит к 20-м годам, когда музыкант работал аранжировщиком в биг бэнде Флетчера Хендерсона, и заканчивается в 90-е годы. В 1977 году Бенни Картер был введён в Зал джазовой славы журнала DownBeat. На свой 75-летинй юбилей был удостоен недельной нон-стоп трансляции по радио Нью-Йорка своих записей. При восьми номинациях на премию Грэмми, Бенни Картер получил эту награду в 1987 году за вклад в развитие музыки и в 1994 году за сольный альбом Prelude to a Kiss. Несмотря на возраст, в 1990 Бенни Картер был назван джазовым музыкантом года по версии опросов читателей журналов DownBeat и JazzTimes. В 2000 году музыкант был награжден Национальной медалью Искусств лично президентом Биллом Клинтоном.
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Теги товара: Джаз
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Теги товара: Джаз
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