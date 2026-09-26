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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T201(B) (3.6 mm) 3.6-3.6мм (DS-T201(B) (3.6 MM)) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T201(B) (3.6 mm) 3.6-3.6мм (DS-T201(B) (3.6 MM))

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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T201(B) (3.6 mm) 3.6-3.6мм (DS-T201(B) (3.6 MM)) - фото 1
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T201(B) (3.6 mm) 3.6-3.6мм (DS-T201(B) (3.6 MM)) - фото 2
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T201(B) (3.6 mm) 3.6-3.6мм (DS-T201(B) (3.6 MM)) - фото 3
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T201(B) (3.6 mm) 3.6-3.6мм (DS-T201(B) (3.6 MM)) - фото 4
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T201(B) (3.6 mm) 3.6-3.6мм (DS-T201(B) (3.6 MM)) - фото 5
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T201(B) (3.6 mm) 3.6-3.6мм (DS-T201(B) (3.6 MM)) - фото 6
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T201(B) (3.6 mm) 3.6-3.6мм (DS-T201(B) (3.6 MM)) - фото 7
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T201(B) (3.6 mm) 3.6-3.6мм (DS-T201(B) (3.6 MM)) - фото 8
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T201(B) (3.6 mm) 3.6-3.6мм (DS-T201(B) (3.6 MM)) - фото 9
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T201(B) (3.6 mm) 3.6-3.6мм (DS-T201(B) (3.6 MM)) - фото 10
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T201(B) (3.6 mm) 3.6-3.6мм (DS-T201(B) (3.6 MM)) - фото 11
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T201(B) (3.6 mm) 3.6-3.6мм (DS-T201(B) (3.6 MM)) - фото 12
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T201(B) (3.6 mm) 3.6-3.6мм (DS-T201(B) (3.6 MM)) - фото 13
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T201(B) (3.6 mm) 3.6-3.6мм (DS-T201(B) (3.6 MM)) - фото 14
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T201(B) (3.6 mm) 3.6-3.6мм (DS-T201(B) (3.6 MM)) - фото 15
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T201(B) (3.6 mm) 3.6-3.6мм (DS-T201(B) (3.6 MM)) - фото 16
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T201(B) (3.6 mm) 3.6-3.6мм (DS-T201(B) (3.6 MM)) - фото 17
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T201(B) (3.6 mm) 3.6-3.6мм (DS-T201(B) (3.6 MM)) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокамера
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T201(B) (3.6 mm) 3.6-3.6мм (DS-T201(B) (3.6 MM)) - фото 1
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T201(B) (3.6 mm) 3.6-3.6мм (DS-T201(B) (3.6 MM)) - фото 2
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T201(B) (3.6 mm) 3.6-3.6мм (DS-T201(B) (3.6 MM)) - фото 3
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T201(B) (3.6 mm) 3.6-3.6мм (DS-T201(B) (3.6 MM)) - фото 4
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T201(B) (3.6 mm) 3.6-3.6мм (DS-T201(B) (3.6 MM)) - фото 5
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T201(B) (3.6 mm) 3.6-3.6мм (DS-T201(B) (3.6 MM)) - фото 6
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T201(B) (3.6 mm) 3.6-3.6мм (DS-T201(B) (3.6 MM)) - фото 7
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T201(B) (3.6 mm) 3.6-3.6мм (DS-T201(B) (3.6 MM)) - фото 8
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T201(B) (3.6 mm) 3.6-3.6мм (DS-T201(B) (3.6 MM)) - фото 9
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T201(B) (3.6 mm) 3.6-3.6мм (DS-T201(B) (3.6 MM)) - фото 10
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T201(B) (3.6 mm) 3.6-3.6мм (DS-T201(B) (3.6 MM)) - фото 11
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T201(B) (3.6 mm) 3.6-3.6мм (DS-T201(B) (3.6 MM)) - фото 12
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T201(B) (3.6 mm) 3.6-3.6мм (DS-T201(B) (3.6 MM)) - фото 13
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T201(B) (3.6 mm) 3.6-3.6мм (DS-T201(B) (3.6 MM)) - фото 14
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T201(B) (3.6 mm) 3.6-3.6мм (DS-T201(B) (3.6 MM)) - фото 15
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T201(B) (3.6 mm) 3.6-3.6мм (DS-T201(B) (3.6 MM)) - фото 16
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T201(B) (3.6 mm) 3.6-3.6мм (DS-T201(B) (3.6 MM)) - фото 17
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T201(B) (3.6 mm) 3.6-3.6мм (DS-T201(B) (3.6 MM)) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 616775
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Видеокамера
Размеры в упаковке, см
98х65х1
Вес, г.
400

Описание товара Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T201(B) (3.6 mm) 3.6-3.6мм (DS-T201(B) (3.6 MM))

Аналоговая камера HiWatch HD-TVI DS-T201(B) с последующей установкой внутри помещения предусмотрительно дополнена функцией инфракрасной подсветки, которая просто незаменима для осуществления качественной съемки в условиях слабого освещения. Максимальное разрешение кадров достигает 1920x1080 пикселей – таким образом, вы сможете насладиться просмотром исключительно детализированных и насыщенных картинок. аналоговая камера HiWatch HD-TVI DS-T201(B) с проводным типом подключения приятно порадует увеличенным углом обзора, что способствует захвату более широкой территории. Автономное функционирование представленной модели обеспечивается посредством блока питания напряжением 12 В.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T201(B) (3.6 mm) 3.6-3.6мм (DS-T201(B) (3.6 MM))




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Видеокамера
Описание
Аналоговая камера HiWatch HD-TVI DS-T201(B) с последующей установкой внутри помещения предусмотрительно дополнена функцией инфракрасной подсветки, которая просто незаменима для осуществления качественной съемки в условиях слабого освещения. Максимальное разрешение кадров достигает 1920x1080 пикселей – таким образом, вы сможете насладиться просмотром исключительно детализированных и насыщенных картинок. аналоговая камера HiWatch HD-TVI DS-T201(B) с проводным типом подключения приятно порадует увеличенным углом обзора, что способствует захвату более широкой территории. Автономное функционирование представленной модели обеспечивается посредством блока питания напряжением 12 В.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T201(B) (3.6 mm) 3.6-3.6мм (DS-T201(B) (3.6 MM)) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1240 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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