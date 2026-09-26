Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T201(B) (3.6 mm) 3.6-3.6мм (DS-T201(B) (3.6 MM))
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T201(B) (3.6 mm) 3.6-3.6мм (DS-T201(B) (3.6 MM))
Аналоговая камера HiWatch HD-TVI DS-T201(B) с последующей установкой внутри помещения предусмотрительно дополнена функцией инфракрасной подсветки, которая просто незаменима для осуществления качественной съемки в условиях слабого освещения. Максимальное разрешение кадров достигает 1920x1080 пикселей – таким образом, вы сможете насладиться просмотром исключительно детализированных и насыщенных картинок. аналоговая камера HiWatch HD-TVI DS-T201(B) с проводным типом подключения приятно порадует увеличенным углом обзора, что способствует захвату более широкой территории. Автономное функционирование представленной модели обеспечивается посредством блока питания напряжением 12 В.
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