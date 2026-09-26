Монитор Samsung 32" Odyssey Neo G8 S32BG852NI черный (LS32BG852NIXCI)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Монитор Samsung 32" Odyssey Neo G8 S32BG852NI черный (LS32BG852NIXCI)
Представляем вашему вниманию самый передовой монитор от Samsung - 32 S32BG852NI Odyssey Neo G8. Этот монитор обладает всеми необходимыми характеристиками для того, чтобы обеспечить вам невероятно реалистичное и захватывающее визуальное восприятие. Одной из ключевых особенностей этого монитора является тип матрицы VA, который обеспечивает широкие углы обзора и высокую контрастность изображения. Подсветка матрицы mini-LED обеспечивает более яркие и четкие цвета, что делает картинку еще более качественной. Широкоформатный монитор позволяет вам наслаждаться контентом в формате 16:9 с разрешением экрана 3840x2160, что обеспечивает невероятно четкое изображение с высокой детализацией. Поверхность экрана матовая, что предотвращает блики и отражения, обеспечивая комфортное использование в любых условиях освещенности.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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