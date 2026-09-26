Видеорегистратор HiWatch DS-H116GA 16 каналов, до 25 кадров/с (DS-H116GA)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 616406
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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеорегистратор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х5
Вес, кг.
2.3
Описание товара Видеорегистратор HiWatch DS-H116GA 16 каналов, до 25 кадров/с (DS-H116GA)
Профессиональное устройство, используемое в системах видеонаблюдения.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеорегистратор
Страна производитель
Китай
Профессиональное устройство, используемое в системах видеонаблюдения.
Видеорегистратор HiWatch DS-H116GA 16 каналов, до 25 кадров/с (DS-H116GA) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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