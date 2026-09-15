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Various Artists - To The Moon And Back - A Tribute To Ryuichi Sakamoto (0196587379810) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists - To The Moon And Back - A Tribute To Ryuichi Sakamoto (0196587379810) виниловая пластинка

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Various Artists - To The Moon And Back - A Tribute To Ryuichi Sakamoto (0196587379810) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - To The Moon And Back - A Tribute To Ryuichi Sakamoto (0196587379810) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - To The Moon And Back - A Tribute To Ryuichi Sakamoto (0196587379810) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
To The Moon And Back - A Tribute To Ryuichi Sakamoto
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - To The Moon And Back - A Tribute To Ryuichi Sakamoto (0196587379810) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - To The Moon And Back - A Tribute To Ryuichi Sakamoto (0196587379810) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - To The Moon And Back - A Tribute To Ryuichi Sakamoto (0196587379810) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 615863
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Various Artists - To The Moon And Back - A Tribute To Ryuichi Sakamoto (0196587379810) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587379810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
To The Moon And Back - A Tribute To Ryuichi Sakamoto
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - To The Moon And Back - A Tribute To Ryuichi Sakamoto (0196587379810) виниловая пластинка

To the Moon and Back: A Tribute to Ryuichi Sakamoto — трибьют-альбом знаменитому японскому композитору Рюити Сакамото, выпущенный 30 ноября 2022 года. В альбоме представлены версии композиций Сакамото, переработанные такими артистами, как Девонте Хайнс, Cinematic Orchestra, Хильдур Гуднадоттир, Альва Ното и Дэвид Сильвиан. Рюити Сакамото известен по музыке к фильмам Бернардо Бертолуччи Последний император, Под покровом небес» и Маленький Будда, а также ко множеству других кинолент.

Отзывы о товаре Various Artists - To The Moon And Back - A Tribute To Ryuichi Sakamoto (0196587379810) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587379810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
To The Moon And Back - A Tribute To Ryuichi Sakamoto
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
To the Moon and Back: A Tribute to Ryuichi Sakamoto — трибьют-альбом знаменитому японскому композитору Рюити Сакамото, выпущенный 30 ноября 2022 года. В альбоме представлены версии композиций Сакамото, переработанные такими артистами, как Девонте Хайнс, Cinematic Orchestra, Хильдур Гуднадоттир, Альва Ното и Дэвид Сильвиан. Рюити Сакамото известен по музыке к фильмам Бернардо Бертолуччи Последний император, Под покровом небес» и Маленький Будда, а также ко множеству других кинолент.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - To The Moon And Back - A Tribute To Ryuichi Sakamoto (0196587379810) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4860 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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