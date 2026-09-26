Britney Spears - ...Baby One More Time (Coloured) (0196587791216) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Britney Spears
Альбом (сингл)
...Baby One More Time
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 615853
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587791216]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Britney Spears
Альбом (сингл)
...Baby One More Time
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
...Baby One More Time, (You Drive Me) Crazy, Sometimes, Soda Pop, Born to Make You Happy, From the Bottom of My Broken Heart, I Will Be There, I Will Still Love You (with Don Philip), Thinkin' About You, E-Mail My Heart, The Beat Goes On
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Britney Spears - ...Baby One More Time (Coloured) (0196587791216) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: ...Baby One More Time, (You Drive Me) Crazy, Sometimes, Soda Pop, Born to Make You Happy, From the Bottom of My Broken Heart, I Will Be There, I Will Still Love You (with Don Philip), Thinkin' About You, E-Mail My Heart, The Beat Goes On
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587791216]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Britney Spears
Альбом (сингл)
...Baby One More Time
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
...Baby One More Time, (You Drive Me) Crazy, Sometimes, Soda Pop, Born to Make You Happy, From the Bottom of My Broken Heart, I Will Be There, I Will Still Love You (with Don Philip), Thinkin' About You, E-Mail My Heart, The Beat Goes On
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: ...Baby One More Time, (You Drive Me) Crazy, Sometimes, Soda Pop, Born to Make You Happy, From the Bottom of My Broken Heart, I Will Be There, I Will Still Love You (with Don Philip), Thinkin' About You, E-Mail My Heart, The Beat Goes On
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Britney Spears - ...Baby One More Time (Coloured) (0196587791216) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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