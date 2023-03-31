Top.Mail.Ru
Papa Roach - The Best Of - To Be Loved (coloured) (0600753978313) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Papa Roach - The Best Of - To Be Loved (coloured) (0600753978313) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Papa Roach - The Best Of - To Be Loved (coloured) (0600753978313) виниловая пластинка - фото 1
Papa Roach - The Best Of - To Be Loved (coloured) (0600753978313) виниловая пластинка - фото 2
Papa Roach - The Best Of - To Be Loved (coloured) (0600753978313) виниловая пластинка - фото 3
Papa Roach - The Best Of - To Be Loved (coloured) (0600753978313) виниловая пластинка - фото 4
Papa Roach - The Best Of - To Be Loved (coloured) (0600753978313) виниловая пластинка - фото 5
Papa Roach - The Best Of - To Be Loved (coloured) (0600753978313) виниловая пластинка - фото 6
Papa Roach - The Best Of - To Be Loved (coloured) (0600753978313) виниловая пластинка - фото 7
Papa Roach - The Best Of - To Be Loved (coloured) (0600753978313) виниловая пластинка - фото 8
Papa Roach - The Best Of - To Be Loved (coloured) (0600753978313) виниловая пластинка - фото 9
Papa Roach - The Best Of - To Be Loved (coloured) (0600753978313) виниловая пластинка - фото 10
Papa Roach - The Best Of - To Be Loved (coloured) (0600753978313) виниловая пластинка - фото 11
Papa Roach - The Best Of - To Be Loved (coloured) (0600753978313) виниловая пластинка - фото 12
Papa Roach - The Best Of - To Be Loved (coloured) (0600753978313) виниловая пластинка - фото 13
Papa Roach - The Best Of - To Be Loved (coloured) (0600753978313) виниловая пластинка - фото 14
Papa Roach - The Best Of - To Be Loved (coloured) (0600753978313) виниловая пластинка - фото 15
Papa Roach - The Best Of - To Be Loved (coloured) (0600753978313) виниловая пластинка - фото 16
Papa Roach - The Best Of - To Be Loved (coloured) (0600753978313) виниловая пластинка - фото 17
Papa Roach - The Best Of - To Be Loved (coloured) (0600753978313) виниловая пластинка - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Дата релиза
31.03.2023
Исполнитель
Papa Roach
Альбом (сингл)
The Best Of Papa Roach: To Be Loved.
Жанр
Alternative Rock
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Papa Roach - The Best Of - To Be Loved (coloured) (0600753978313) виниловая пластинка - фото 1
  • Papa Roach - The Best Of - To Be Loved (coloured) (0600753978313) виниловая пластинка - фото 2
  • Papa Roach - The Best Of - To Be Loved (coloured) (0600753978313) виниловая пластинка - фото 3
  • Papa Roach - The Best Of - To Be Loved (coloured) (0600753978313) виниловая пластинка - фото 4
  • Papa Roach - The Best Of - To Be Loved (coloured) (0600753978313) виниловая пластинка - фото 5
  • Papa Roach - The Best Of - To Be Loved (coloured) (0600753978313) виниловая пластинка - фото 6
  • Papa Roach - The Best Of - To Be Loved (coloured) (0600753978313) виниловая пластинка - фото 7
  • Papa Roach - The Best Of - To Be Loved (coloured) (0600753978313) виниловая пластинка - фото 8
  • Papa Roach - The Best Of - To Be Loved (coloured) (0600753978313) виниловая пластинка - фото 9
  • Papa Roach - The Best Of - To Be Loved (coloured) (0600753978313) виниловая пластинка - фото 10
  • Papa Roach - The Best Of - To Be Loved (coloured) (0600753978313) виниловая пластинка - фото 11
  • Papa Roach - The Best Of - To Be Loved (coloured) (0600753978313) виниловая пластинка - фото 12
  • Papa Roach - The Best Of - To Be Loved (coloured) (0600753978313) виниловая пластинка - фото 13
  • Papa Roach - The Best Of - To Be Loved (coloured) (0600753978313) виниловая пластинка - фото 14
  • Papa Roach - The Best Of - To Be Loved (coloured) (0600753978313) виниловая пластинка - фото 15
  • Papa Roach - The Best Of - To Be Loved (coloured) (0600753978313) виниловая пластинка - фото 16
  • Papa Roach - The Best Of - To Be Loved (coloured) (0600753978313) виниловая пластинка - фото 17
  • Papa Roach - The Best Of - To Be Loved (coloured) (0600753978313) виниловая пластинка - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 615834
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0600753978313]
Дата релиза
31.03.2023
Исполнитель
Papa Roach
Альбом (сингл)
The Best Of Papa Roach: To Be Loved.
Жанр
Alternative Rock
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x2 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Papa Roach - The Best Of - To Be Loved (coloured) (0600753978313) виниловая пластинка

Альбом Папы Роуча Быть любимым (лучшим из), одной из самых популярных групп в области альтернативного рока / ню-метала, To Be Loved (The Best Of), впервые выйдет на виниле в марте этого года. Этот сборник лучших произведений 2010 года включает в себя самый плодовитый период жизни папы Роуча и ее первые шесть студийных альбомов. Также включены хиты Broken Home, Scars, “Last Resort” и She Loves Me Not, а также She Loves Me Not. Папе Роучу удалось занять лидирующие позиции в мейнстриме, создавая запоминающиеся хиты, которые продолжают звучать и по сей день. Лучший альбом доступен в формате Colored 2LP, сжатый до 180 г

Отзывы о товаре Papa Roach - The Best Of - To Be Loved (coloured) (0600753978313) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0600753978313]
Дата релиза
31.03.2023
Исполнитель
Papa Roach
Альбом (сингл)
The Best Of Papa Roach: To Be Loved.
Жанр
Alternative Rock
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x2 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Описание
Альбом Папы Роуча Быть любимым (лучшим из), одной из самых популярных групп в области альтернативного рока / ню-метала, To Be Loved (The Best Of), впервые выйдет на виниле в марте этого года. Этот сборник лучших произведений 2010 года включает в себя самый плодовитый период жизни папы Роуча и ее первые шесть студийных альбомов. Также включены хиты Broken Home, Scars, “Last Resort” и She Loves Me Not, а также She Loves Me Not. Папе Роучу удалось занять лидирующие позиции в мейнстриме, создавая запоминающиеся хиты, которые продолжают звучать и по сей день. Лучший альбом доступен в формате Colored 2LP, сжатый до 180 г
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Papa Roach - The Best Of - To Be Loved (coloured) (0600753978313) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...