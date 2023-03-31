Papa Roach - The Best Of - To Be Loved (coloured) (0600753978313) виниловая пластинка
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Описание товара Papa Roach - The Best Of - To Be Loved (coloured) (0600753978313) виниловая пластинка
Альбом Папы Роуча Быть любимым (лучшим из), одной из самых популярных групп в области альтернативного рока / ню-метала, To Be Loved (The Best Of), впервые выйдет на виниле в марте этого года. Этот сборник лучших произведений 2010 года включает в себя самый плодовитый период жизни папы Роуча и ее первые шесть студийных альбомов. Также включены хиты Broken Home, Scars, “Last Resort” и She Loves Me Not, а также She Loves Me Not. Папе Роучу удалось занять лидирующие позиции в мейнстриме, создавая запоминающиеся хиты, которые продолжают звучать и по сей день. Лучший альбом доступен в формате Colored 2LP, сжатый до 180 г
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