The National - First Two Pages Of Frankenstein (coloured) (0191400056602) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The National
Альбом (сингл)
First Two Pages Of Frankenstein
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб.
В наличии
Код товара: 615826
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0191400056602]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The National
Альбом (сингл)
First Two Pages Of Frankenstein
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Once Upon A Poolside (Feat. Sufjan Stevens), Eucalyptus, New Order T-Shirt, This Isn't Helping (Feat. Phoebe Bridgers), Tropic Morning News, Alien, The Alcott (Feat. Taylor Swift), Grease In Your Hair, Ice Machines, Your Mind Is Not Your Friend (Feat. Phoebe Bridgers), Send For Me
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The National - First Two Pages Of Frankenstein (coloured) (0191400056602) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Once Upon A Poolside (Feat. Sufjan Stevens), Eucalyptus, New Order T-Shirt, This Isn't Helping (Feat. Phoebe Bridgers), Tropic Morning News, Alien, The Alcott (Feat. Taylor Swift), Grease In Your Hair, Ice Machines, Your Mind Is Not Your Friend (Feat. Phoebe Bridgers), Send For Me
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0191400056602]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The National
Альбом (сингл)
First Two Pages Of Frankenstein
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Once Upon A Poolside (Feat. Sufjan Stevens), Eucalyptus, New Order T-Shirt, This Isn't Helping (Feat. Phoebe Bridgers), Tropic Morning News, Alien, The Alcott (Feat. Taylor Swift), Grease In Your Hair, Ice Machines, Your Mind Is Not Your Friend (Feat. Phoebe Bridgers), Send For Me
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Once Upon A Poolside (Feat. Sufjan Stevens), Eucalyptus, New Order T-Shirt, This Isn't Helping (Feat. Phoebe Bridgers), Tropic Morning News, Alien, The Alcott (Feat. Taylor Swift), Grease In Your Hair, Ice Machines, Your Mind Is Not Your Friend (Feat. Phoebe Bridgers), Send For Me
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
The National - First Two Pages Of Frankenstein (coloured) (0191400056602) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4030 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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