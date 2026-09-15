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The National - First Two Pages Of Frankenstein (0191400056619) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The National - First Two Pages Of Frankenstein (0191400056619) виниловая пластинка

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The National - First Two Pages Of Frankenstein (0191400056619) виниловая пластинка - фото 1
The National - First Two Pages Of Frankenstein (0191400056619) виниловая пластинка - фото 2
The National - First Two Pages Of Frankenstein (0191400056619) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
National
Альбом (сингл)
First Two Pages Of Frankenstein
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The National - First Two Pages Of Frankenstein (0191400056619) виниловая пластинка - фото 1
  • The National - First Two Pages Of Frankenstein (0191400056619) виниловая пластинка - фото 2
  • The National - First Two Pages Of Frankenstein (0191400056619) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 615825
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The National - First Two Pages Of Frankenstein (0191400056619) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0191400056619]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
National
Альбом (сингл)
First Two Pages Of Frankenstein
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Once Upon A Poolside (Feat. Sufjan Stevens), Eucalyptus, New Order T-Shirt, This Isn't Helping (Feat. Phoebe Bridgers), Tropic Morning News, Alien, The Alcott (Feat. Taylor Swift), Grease In Your Hair, Ice Machines, Your Mind Is Not Your Friend (Feat. Phoebe Bridgers), Send For Me
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The National - First Two Pages Of Frankenstein (0191400056619) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Once Upon A Poolside (Feat. Sufjan Stevens), Eucalyptus, New Order T-Shirt, This Isn't Helping (Feat. Phoebe Bridgers), Tropic Morning News, Alien, The Alcott (Feat. Taylor Swift), Grease In Your Hair, Ice Machines, Your Mind Is Not Your Friend (Feat. Phoebe Bridgers), Send For Me

Отзывы о товаре The National - First Two Pages Of Frankenstein (0191400056619) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0191400056619]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
National
Альбом (сингл)
First Two Pages Of Frankenstein
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Once Upon A Poolside (Feat. Sufjan Stevens), Eucalyptus, New Order T-Shirt, This Isn't Helping (Feat. Phoebe Bridgers), Tropic Morning News, Alien, The Alcott (Feat. Taylor Swift), Grease In Your Hair, Ice Machines, Your Mind Is Not Your Friend (Feat. Phoebe Bridgers), Send For Me
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Once Upon A Poolside (Feat. Sufjan Stevens), Eucalyptus, New Order T-Shirt, This Isn't Helping (Feat. Phoebe Bridgers), Tropic Morning News, Alien, The Alcott (Feat. Taylor Swift), Grease In Your Hair, Ice Machines, Your Mind Is Not Your Friend (Feat. Phoebe Bridgers), Send For Me
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The National - First Two Pages Of Frankenstein (0191400056619) виниловая пластинка - стоимость товара 4030 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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