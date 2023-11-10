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Dire Straits & Mark Knopfler - Private Investigations - The Best Of Dire Straits & Mark Knopfler (0602498757673) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dire Straits & Mark Knopfler - Private Investigations - The Best Of Dire Straits & Mark Knopfler (0602498757673) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Dire Straits &amp; Mark Knopfler - Private Investigations - The Best Of Dire Straits &amp; Mark Knopfler (0602498757673) виниловая пластинка - фото 1
Dire Straits &amp; Mark Knopfler - Private Investigations - The Best Of Dire Straits &amp; Mark Knopfler (0602498757673) виниловая пластинка - фото 2
Dire Straits &amp; Mark Knopfler - Private Investigations - The Best Of Dire Straits &amp; Mark Knopfler (0602498757673) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Dire Straits &amp; Mark Knopfler - Private Investigations - The Best Of Dire Straits &amp; Mark Knopfler (0602498757673) виниловая пластинка - фото 1
  • Dire Straits &amp; Mark Knopfler - Private Investigations - The Best Of Dire Straits &amp; Mark Knopfler (0602498757673) виниловая пластинка - фото 2
  • Dire Straits &amp; Mark Knopfler - Private Investigations - The Best Of Dire Straits &amp; Mark Knopfler (0602498757673) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 270 руб. 
Начислим 216 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 615779
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Dire Straits & Mark Knopfler - Private Investigations - The Best Of Dire Straits & Mark Knopfler (0602498757673) виниловая пластинка
6 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dire Straits & Mark Knopfler - Private Investigations - The Best Of Dire Straits & Mark Knopfler (0602498757673) виниловая пластинка

Альбом Private Investigations британской рок-группы Dire Straits и британского гитариста и автора песен Mark Knopfler. Набор из двух пластинок является сборником композиций с шести альбомов группы (кроме альбома Communique), записанных в период с 1978 по 1995 годы. Также в издание включен материал, записанный Кнопфлером сольно. Переиздание 2022 года на двойном черном виниле. Рок-группа Dire Straits образовалась в Британии в 1977 году и достигла популярности в основном благодаря таланту автора песен и гитариста Марка Нопфлера. Коллектив считается одним из наиболее коммерчески успешных, о чем свидетельствует 120 миллионов копий их альбомов. В активе группы 5 наград Грэмми, 3 BRIT Awards, а также множество других достижений.

Отзывы о товаре Dire Straits & Mark Knopfler - Private Investigations - The Best Of Dire Straits & Mark Knopfler (0602498757673) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
10.11.2023
Михаил С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный диск. Упаковано все хорошо. Быстрая доставка. Дороговато конечно.



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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Альбом Private Investigations британской рок-группы Dire Straits и британского гитариста и автора песен Mark Knopfler. Набор из двух пластинок является сборником композиций с шести альбомов группы (кроме альбома Communique), записанных в период с 1978 по 1995 годы. Также в издание включен материал, записанный Кнопфлером сольно. Переиздание 2022 года на двойном черном виниле. Рок-группа Dire Straits образовалась в Британии в 1977 году и достигла популярности в основном благодаря таланту автора песен и гитариста Марка Нопфлера. Коллектив считается одним из наиболее коммерчески успешных, о чем свидетельствует 120 миллионов копий их альбомов. В активе группы 5 наград Грэмми, 3 BRIT Awards, а также множество других достижений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
10.11.2023
Михаил С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный диск. Упаковано все хорошо. Быстрая доставка. Дороговато конечно.


Dire Straits & Mark Knopfler - Private Investigations - The Best Of Dire Straits & Mark Knopfler (0602498757673) виниловая пластинка - купить по цене 6270 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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