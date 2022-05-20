The Clash - Combat Rock + The People's Hall (0194399551318) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Clash - Combat Rock + The People's Hall (0194399551318) виниловая пластинка
Первоначально выпущенный в мае 1982 года, ‘Combat Rock’ является последним альбомом The Clash Джо Страммера, Мика Джонса, Пола Саймонона и Топпера Хедона. В альбом вошли две самые известные песни группы: Should I Stay или Should I Go и Rock The Casbah, а также любимые Straight To Hell и Know Your Rights. Это их самый продаваемый альбом и самое высокое место в чартах как в Великобритании, так и в США. Теперь выходит специальное издание альбома под названием ‘Combat Rock/The Peoples Hall’. Оно дополняет альбом дополнительными 12 треками, собранными The Clash. Вернувшись в Лондон после своего ключевого 17-концерта в нью-йоркском Bonds Casino в 1981 году, группа репетировала и записывалась в Peoples Hall в небольшой Республике Фрестония недалеко от Латимер-роуд в Лондоне, а оттуда они отправились в турне по Восточной и Юго-Восточной Азии, во время которого изображение обложки альбома было сделано Пенни Смит в Таиланде. Треки на ‘The Peoples Hall’ охватывают период с момента выхода их последнего сингла Radio Clash вплоть до выпуска Combat Rock, включая неслыханные, редкие и ранние версии треков.
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