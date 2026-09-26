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Характеристики
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 615606
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Описание товара Parker Sonnet Black Lacque СT перьевая ручка черная, M, подарочная упаковка
Взгляните по-новому на понятие роскоши: в небольшом эргономичном корпусе с изысканной отделкой (никеле-поладиевое покрытие) воплощены передовые технологии и узнаваемые черты стиля Parker, известного во всем мире. Перьевая ручка Parker (Паркер) Sonnet Core Black Lacquer CT F — настоящее вдохновение, облаченное в красивый и прочный металл и дополненное изящным тонким пером, особенностью которого является никеле-поладиевое покрытие. Подчеркивает это великолепие гармоничный цвет — черный / серебряный. Вы берете в руку настоящее произведение искусства с детальной проработкой каждого узла и элемента. И восхищаетесь не только эстетикой, но и удобством, с которым ваша рука оставляет ровные линии на бумаге во время письма.
Взгляните по-новому на понятие роскоши: в небольшом эргономичном корпусе с изысканной отделкой (никеле-поладиевое покрытие) воплощены передовые технологии и узнаваемые черты стиля Parker, известного во всем мире. Перьевая ручка Parker (Паркер) Sonnet Core Black Lacquer CT F — настоящее вдохновение, облаченное в красивый и прочный металл и дополненное изящным тонким пером, особенностью которого является никеле-поладиевое покрытие. Подчеркивает это великолепие гармоничный цвет — черный / серебряный. Вы берете в руку настоящее произведение искусства с детальной проработкой каждого узла и элемента. И восхищаетесь не только эстетикой, но и удобством, с которым ваша рука оставляет ровные линии на бумаге во время письма.
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