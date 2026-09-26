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Parker IM Professionals - Monochrome Titanium, перьевая ручка, M, подар.кор. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Parker IM Professionals - Monochrome Titanium, перьевая ручка, M, подар.кор.

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Parker IM Professionals - Monochrome Titanium, перьевая ручка, M, подар.кор. - фото 1
Parker IM Professionals - Monochrome Titanium, перьевая ручка, M, подар.кор. - фото 2
Parker IM Professionals - Monochrome Titanium, перьевая ручка, M, подар.кор. - фото 3
Parker IM Professionals - Monochrome Titanium, перьевая ручка, M, подар.кор. - фото 4
Parker IM Professionals - Monochrome Titanium, перьевая ручка, M, подар.кор. - фото 5
Parker IM Professionals - Monochrome Titanium, перьевая ручка, M, подар.кор. - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручка перьевая
  • Parker IM Professionals - Monochrome Titanium, перьевая ручка, M, подар.кор. - фото 1
  • Parker IM Professionals - Monochrome Titanium, перьевая ручка, M, подар.кор. - фото 2
  • Parker IM Professionals - Monochrome Titanium, перьевая ручка, M, подар.кор. - фото 3
  • Parker IM Professionals - Monochrome Titanium, перьевая ручка, M, подар.кор. - фото 4
  • Parker IM Professionals - Monochrome Titanium, перьевая ручка, M, подар.кор. - фото 5
  • Parker IM Professionals - Monochrome Titanium, перьевая ручка, M, подар.кор. - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 615568
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Характеристики

Бренд
PARKER
Тип товара
Ручка перьевая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х5х4
Вес, г.
100

Описание товара Parker IM Professionals - Monochrome Titanium, перьевая ручка, M, подар.кор.

Функциональная, умная и полированная перьевая ручка Parker IM, разработанная с учетом потребностей современных профессионалов, несомненно, будет выделяться на любом рабочем месте. Без компромиссов, ручки Parker IM Monochrome имеют цельнометаллический корпус, который выглядит роскошно и приятно лежит в ваших руках. Между тем, монохромный дизайн, от отделки из пушечного металла до пера из пушечного металла, демонстрирует непревзойденную элегантность. Благодаря более чем столетнему опыту и мастерству собственного производства, эта ручка Parker оснащена эксклюзивными металлическими деталями с PVD-покрытием, которое обеспечивает превосходную износостойкость и коррозионную стойкость, а также характерный внешний вид.

Отзывы о товаре Parker IM Professionals - Monochrome Titanium, перьевая ручка, M, подар.кор.




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Характеристики
Бренд
PARKER
Тип товара
Ручка перьевая
Страна производитель
Китай
Описание
Функциональная, умная и полированная перьевая ручка Parker IM, разработанная с учетом потребностей современных профессионалов, несомненно, будет выделяться на любом рабочем месте. Без компромиссов, ручки Parker IM Monochrome имеют цельнометаллический корпус, который выглядит роскошно и приятно лежит в ваших руках. Между тем, монохромный дизайн, от отделки из пушечного металла до пера из пушечного металла, демонстрирует непревзойденную элегантность. Благодаря более чем столетнему опыту и мастерству собственного производства, эта ручка Parker оснащена эксклюзивными металлическими деталями с PVD-покрытием, которое обеспечивает превосходную износостойкость и коррозионную стойкость, а также характерный внешний вид.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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