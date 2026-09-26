USB-концентратор UGREEN CM512 (90568) USB-C to 2*USB3.0+HDMI+RJ45+SD&TF +PD Port Converter. серый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабели и адаптеры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%2 960 руб. 4 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 614706
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабели и адаптеры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х2
Вес, г.
110
Описание товара USB-концентратор UGREEN CM512 (90568) USB-C to 2*USB3.0+HDMI+RJ45+SD&TF +PD Port Converter. серый
Конвертер UGREEN CM512 (90568) USB-C to 2USB3.0+HDMI+RJ45+SD&amp;amp;amp
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Конвертер UGREEN CM512 (90568) USB-C to 2USB3.0+HDMI+RJ45+SD&amp;amp;amp
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, type-c, lightning
USB-концентратор UGREEN CM512 (90568) USB-C to 2*USB3.0+HDMI+RJ45+SD&TF +PD Port Converter. серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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