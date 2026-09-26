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USB-концентратор UGREEN CM512 (90568) USB-C to 2*USB3.0+HDMI+RJ45+SD&TF +PD Port Converter. серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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USB-концентратор UGREEN CM512 (90568) USB-C to 2*USB3.0+HDMI+RJ45+SD&TF +PD Port Converter. серый

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USB-концентратор UGREEN CM512 (90568) USB-C to 2*USB3.0+HDMI+RJ45+SD&amp;TF +PD Port Converter. серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабели и адаптеры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
2 960 руб.  4 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 614706
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабели и адаптеры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х2
Вес, г.
110

Описание товара USB-концентратор UGREEN CM512 (90568) USB-C to 2*USB3.0+HDMI+RJ45+SD&TF +PD Port Converter. серый

Конвертер UGREEN CM512 (90568) USB-C to 2USB3.0+HDMI+RJ45+SD&amp;amp;amp;amp

Отзывы о товаре USB-концентратор UGREEN CM512 (90568) USB-C to 2*USB3.0+HDMI+RJ45+SD&TF +PD Port Converter. серый




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабели и адаптеры
Страна производитель
Китай
Описание
Конвертер UGREEN CM512 (90568) USB-C to 2USB3.0+HDMI+RJ45+SD&amp;amp;amp;amp
Самовывоз
Доставка
Отзывы


USB-концентратор UGREEN CM512 (90568) USB-C to 2*USB3.0+HDMI+RJ45+SD&TF +PD Port Converter. серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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