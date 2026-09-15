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Кабель UGREEN AV140 (20899) Dual 3.5mm Male To 3.5mm Female Audio Cable Aluminum Case. черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель UGREEN AV140 (20899) Dual 3.5mm Male To 3.5mm Female Audio Cable Aluminum Case. черный

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Кабель UGREEN AV140 (20899) Dual 3.5mm Male To 3.5mm Female Audio Cable Aluminum Case. черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 614464
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х7х2
Вес, г.
100

Описание товара Кабель UGREEN AV140 (20899) Dual 3.5mm Male To 3.5mm Female Audio Cable Aluminum Case. черный

Кабель UGREEN AV140 (20899) Dual 3.5mm Male To 3.5mm Female Audio Cable Aluminum Case. Цвет: черный

Отзывы о товаре Кабель UGREEN AV140 (20899) Dual 3.5mm Male To 3.5mm Female Audio Cable Aluminum Case. черный




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель UGREEN AV140 (20899) Dual 3.5mm Male To 3.5mm Female Audio Cable Aluminum Case. Цвет: черный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель UGREEN AV140 (20899) Dual 3.5mm Male To 3.5mm Female Audio Cable Aluminum Case. черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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