Автомобильное зарядное устройство UGREEN CD213 (70594) 36W Fast Car Charger серый космос
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Тип зарядного устройства
автомобильное
Материал
пластик
Количество USB выходов
2
Количество USB-A
1
Количество USB-C
1
Цвет
серый
Суммарная выходная мощность
36
Выходное напряжение (мин), В
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 614336
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
автомобильное
Материал
пластик
Количество USB выходов
2
Количество USB-A
1
Количество USB-C
1
Цвет
серый
Суммарная выходная мощность
36
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
12
Выходной ток, A
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х3
Вес, г.
75
Описание товара Автомобильное зарядное устройство UGREEN CD213 (70594) 36W Fast Car Charger серый космос
Автомобильное ЗУ Ugreen CD213 серого цвета пригодится владельцам смартфонов, планшетов, сотовых телефонов и других портативных устройств. Модель поддерживает технологии быстрой зарядки Power Delivery 3.0 и Quick Charge 3.0. В устройстве реализованы 2 порта USB – Type-C и Type-A. Поддерживаются 4 вида защиты – от короткого замыкания, перегрева, перезаряда и перенапряжения.
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Бренд
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
автомобильное
Материал
пластик
Количество USB выходов
2
Количество USB-A
1
Количество USB-C
1
Цвет
серый
Суммарная выходная мощность
36
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
12
Развернуть
Выходной ток, A
3
Страна производитель
Китай
Автомобильное ЗУ Ugreen CD213 серого цвета пригодится владельцам смартфонов, планшетов, сотовых телефонов и других портативных устройств. Модель поддерживает технологии быстрой зарядки Power Delivery 3.0 и Quick Charge 3.0. В устройстве реализованы 2 порта USB – Type-C и Type-A. Поддерживаются 4 вида защиты – от короткого замыкания, перегрева, перезаряда и перенапряжения.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
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