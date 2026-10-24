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Корпус ExeGate Pro EX279758RUS 2U 3x3.5" Fix + 1x2.5" Fix 1x600W Fixed купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус ExeGate Pro EX279758RUS 2U 3x3.5" Fix + 1x2.5" Fix 1x600W Fixed

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 640 руб. 
Начислим 107 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 614322
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Корпус ExeGate Pro EX279758RUS 2U 3x3.5" Fix + 1x2.5" Fix 1x600W Fixed
6 640 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Размеры в упаковке, см
54х49х18
Вес, кг.
7.12

Описание товара Корпус ExeGate Pro EX279758RUS 2U 3x3.5" Fix + 1x2.5" Fix 1x600W Fixed

Корпус ExeGate Pro EX279758RUS 2U 3x3.5" Fix + 1x2.5" Fix 1x600W Fixed

Отзывы о товаре Корпус ExeGate Pro EX279758RUS 2U 3x3.5" Fix + 1x2.5" Fix 1x600W Fixed




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Описание
Корпус ExeGate Pro EX279758RUS 2U 3x3.5" Fix + 1x2.5" Fix 1x600W Fixed
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Корпус ExeGate Pro EX279758RUS 2U 3x3.5" Fix + 1x2.5" Fix 1x600W Fixed - по цене 6640 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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