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Полольник РОСТОК 155х24х1300 мм, петлеобразный с черенком 421588 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полольник РОСТОК 155х24х1300 мм, петлеобразный с черенком 421588

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Полольник РОСТОК 155х24х1300 мм, петлеобразный с черенком 421588 - фото 1
Полольник РОСТОК 155х24х1300 мм, петлеобразный с черенком 421588 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Полольник
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
прямоугольное
Количество зубцов рыхлителя
1
Ширина, мм
155
Общая длина, мм
1300
  • Полольник РОСТОК 155х24х1300 мм, петлеобразный с черенком 421588 - фото 1
  • Полольник РОСТОК 155х24х1300 мм, петлеобразный с черенком 421588 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 613066
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Полольник РОСТОК 155х24х1300 мм, петлеобразный с черенком 421588
430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Полольник
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
прямоугольное
Количество зубцов рыхлителя
1
Ширина, мм
155
Общая длина, мм
1300
Страна производитель
Россия
Вес, г.
800

Описание товара Полольник РОСТОК 155х24х1300 мм, петлеобразный с черенком 421588

Полольник РОСТОК 421588, предназначен для садово-огородных работ. Выполнен из высококачественной стали. Прочный деревянный черенок. Порошковая краска обеспечивает защиту от коррозии и увеличивает срок службы изделия.

Отзывы о товаре Полольник РОСТОК 155х24х1300 мм, петлеобразный с черенком 421588




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Характеристики
Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Полольник
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
прямоугольное
Количество зубцов рыхлителя
1
Ширина, мм
155
Общая длина, мм
1300
Страна производитель
Россия
Описание
Полольник РОСТОК 421588, предназначен для садово-огородных работ. Выполнен из высококачественной стали. Прочный деревянный черенок. Порошковая краска обеспечивает защиту от коррозии и увеличивает срок службы изделия.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полольник РОСТОК 155х24х1300 мм, петлеобразный с черенком 421588 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 430 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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