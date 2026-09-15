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Культиватор RACO с бороздовичками, с быстрозажимным механизмом, 3 зубца, 150мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Культиватор RACO с бороздовичками, с быстрозажимным механизмом, 3 зубца, 150мм

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Культиватор RACO с бороздовичками, с быстрозажимным механизмом, 3 зубца, 150мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Культиватор
Материал рабочей части
сталь
Количество зубцов рыхлителя
3
Ширина, мм
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 613059
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Культиватор RACO с бороздовичками, с быстрозажимным механизмом, 3 зубца, 150мм
270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Культиватор
Материал рабочей части
сталь
Количество зубцов рыхлителя
3
Ширина, мм
150
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х17х14
Вес, г.
508

Описание товара Культиватор RACO с бороздовичками, с быстрозажимным механизмом, 3 зубца, 150мм

Культиватор RACO - это надежный и эффективный инструмент для обработки земли. Он оснащен бороздовичками и быстрозажимным механизмом, что делает его удобным в использовании. Культиватор имеет 3 зубца, шириной 150 мм, что позволяет быстро и легко произвести обработку почвы в саду или огороде. Он идеально подходит для подготовки почвы перед посевом семян или насаждений, обработки грядок и прочих видов работ. RACO - это надежный помощник для всех, кто заботится о своем участке и желает получить хороший урожай.

Отзывы о товаре Культиватор RACO с бороздовичками, с быстрозажимным механизмом, 3 зубца, 150мм




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Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Культиватор
Материал рабочей части
сталь
Количество зубцов рыхлителя
3
Ширина, мм
150
Страна производитель
Китай
Описание
Культиватор RACO - это надежный и эффективный инструмент для обработки земли. Он оснащен бороздовичками и быстрозажимным механизмом, что делает его удобным в использовании. Культиватор имеет 3 зубца, шириной 150 мм, что позволяет быстро и легко произвести обработку почвы в саду или огороде. Он идеально подходит для подготовки почвы перед посевом семян или насаждений, обработки грядок и прочих видов работ. RACO - это надежный помощник для всех, кто заботится о своем участке и желает получить хороший урожай.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Культиватор RACO с бороздовичками, с быстрозажимным механизмом, 3 зубца, 150мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 270 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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