Мотыга из нержавеющей стали с черенком РОСТОК 150х50х1290 мм 421573
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мотыга
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
трапециевидное
Ширина, мм
150
Общая длина, мм
1200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб.
В наличии
Код товара: 613049
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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640 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мотыга
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
трапециевидное
Ширина, мм
150
Общая длина, мм
1200
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.3х0.16х0.13
Вес, г.
800
Описание товара Мотыга из нержавеющей стали с черенком РОСТОК 150х50х1290 мм 421573
Мотыга РОСТОК 421573, предназначена для садово-огородных работ. Тулейка покрыта порошковой краской для защиты от коррозии. Выполнена из нержавеющей стали. Прочный деревянный черенок.
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Бренд
Тип товара
Мотыга
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
трапециевидное
Ширина, мм
150
Общая длина, мм
1200
Страна производитель
Россия
Мотыга РОСТОК 421573, предназначена для садово-огородных работ. Тулейка покрыта порошковой краской для защиты от коррозии. Выполнена из нержавеющей стали. Прочный деревянный черенок.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Мотыга из нержавеющей стали с черенком РОСТОК 150х50х1290 мм 421573 - по цене 640 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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