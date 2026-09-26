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Насадки CS MEDICA CS-9190-H CS Medica SP-190-H купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Насадки CS MEDICA CS-9190-H CS Medica SP-190-H

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Насадки CS MEDICA CS-9190-H CS Medica SP-190-H - фото 1
Насадки CS MEDICA CS-9190-H CS Medica SP-190-H - фото 2
Насадки CS MEDICA CS-9190-H CS Medica SP-190-H - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насадка для зубной щетки
  • Насадки CS MEDICA CS-9190-H CS Medica SP-190-H - фото 1
  • Насадки CS MEDICA CS-9190-H CS Medica SP-190-H - фото 2
  • Насадки CS MEDICA CS-9190-H CS Medica SP-190-H - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 612465
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Характеристики

Бренд
CS Medica
Тип товара
Насадка для зубной щетки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х5х2
Вес, г.
100

Описание товара Насадки CS MEDICA CS-9190-H CS Medica SP-190-H

Используйте насадки в соответствии с руководством по эксплуатации к Вашей зубной щетке. Каждая насадка предназначена для индивидуального использования. После использования промойте щетину насадки под проточной водой и аккуратно стряхните остатки воды. Рекомендуется производить замену насадок не реже одного раза в 3 месяца.

Отзывы о товаре Насадки CS MEDICA CS-9190-H CS Medica SP-190-H




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
CS Medica
Тип товара
Насадка для зубной щетки
Страна производитель
Китай
Описание
Используйте насадки в соответствии с руководством по эксплуатации к Вашей зубной щетке. Каждая насадка предназначена для индивидуального использования. После использования промойте щетину насадки под проточной водой и аккуратно стряхните остатки воды. Рекомендуется производить замену насадок не реже одного раза в 3 месяца.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насадки CS MEDICA CS-9190-H CS Medica SP-190-H - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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