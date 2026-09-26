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Характеристики
Тип товара
Душевые системы
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
21x30 см
Диаметр ручного душа, мм
10.5x14.5 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
да
Высота душевой шт.анги
145 см
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
132 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 612267
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Описание товара Душевая система с термостатом и с гигиеническим душем Damixa Gala 953770300 чёрный
Душевая система Damixa в элегантном чёрном цвете — это стиль и продуманная функциональность для вашей ванной. Удобный душевой шланг длиной 175 см подарит свободу движений, а ручной душ с тремя режимами позволяет выбирать оптимальный напор и тип струи под настроение — от расслабляющего до бодрящего. Полочка для аксессуаров всегда под рукой: храните гели и шампуни там, где это действительно удобно. Высота душевой штанги 145 см подойдёт для разного роста. Смеситель с термостатом обеспечивает стабильную температуру воды, помогая избежать неприятных перепадов. Надёжное качество от датского производителя Damixa воплощается в каждой детали.
Душевая система Damixa в элегантном чёрном цвете — это стиль и продуманная функциональность для вашей ванной. Удобный душевой шланг длиной 175 см подарит свободу движений, а ручной душ с тремя режимами позволяет выбирать оптимальный напор и тип струи под настроение — от расслабляющего до бодрящего. Полочка для аксессуаров всегда под рукой: храните гели и шампуни там, где это действительно удобно. Высота душевой штанги 145 см подойдёт для разного роста. Смеситель с термостатом обеспечивает стабильную температуру воды, помогая избежать неприятных перепадов. Надёжное качество от датского производителя Damixa воплощается в каждой детали.
Душевая система с термостатом и с гигиеническим душем Damixa Gala 953770300 чёрный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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