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Смеситель для раковины сенсорный, высокий Damixa Scandi Pure 360280300, чёрный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для раковины сенсорный, высокий Damixa Scandi Pure 360280300, чёрный

3 Отзывы
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Смеситель для раковины сенсорный 360280300 Scandi Pure высокий чёрный - фото 1
Смеситель для раковины сенсорный 360280300 Scandi Pure высокий чёрный - фото 2
Смеситель для раковины сенсорный 360280300 Scandi Pure высокий чёрный - фото 3
Смеситель для раковины сенсорный 360280300 Scandi Pure высокий чёрный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
270.5
Длина излива
131.4
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для раковины сенсорный 360280300 Scandi Pure высокий чёрный - фото 1
  • Смеситель для раковины сенсорный 360280300 Scandi Pure высокий чёрный - фото 2
  • Смеситель для раковины сенсорный 360280300 Scandi Pure высокий чёрный - фото 3
  • Смеситель для раковины сенсорный 360280300 Scandi Pure высокий чёрный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 690 руб. 
Начислим 1842 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 612250
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для раковины сенсорный, высокий Damixa Scandi Pure 360280300, чёрный
30 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
34.05
Страна бренда
Дания
Ширина, см
4.75
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
270.5
Длина излива
131.4
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х22х8
Вес, кг.
2.2

Описание товара Смеситель для раковины сенсорный, высокий Damixa Scandi Pure 360280300, чёрный

Сенсорный смеситель Scandinavian Pure - сочетание тотального минимализма с широким функционалом и необычайной эргономичностью. Универсальное решение для жилых домов и общественных мест. Притягательные цилиндрические формы и плавный силуэт корпуса делают дизайн коллекции узнаваемым. Смеситель с высоким изливом идеально впишется в современный интерьер ванной комнаты с накладной раковиной. Инновационный сенсор Damixa с задержкой срабатывания в 2 секунды позволяет использовать смеситель с максимальным удобством, без резкого и частого включения. Благодаря комбинированному электронному блоку, сенсор может работать как от розетки 220 Вт, так и от батареек. Уникальная разработка Damixa, аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. Инновационное PVD-покрытие гарантирует чрезвычайную прочность смесителя. Матово-черная поверхность не выцветает с годами и устойчива к механическим повреждениям, загрязнениям и отпечаткам пальцев. Такой смеситель прослужит вам минимум 10 лет.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие

Отзывы о товаре Смеситель для раковины сенсорный, высокий Damixa Scandi Pure 360280300, чёрный

Источник: Яндекс Маркет
01.12.2024
Роман Р.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший смеситель для накладных раковин. Настройка температуры происходит через блок управления,который монтируется под мойку. Питание подключается через сеть,также есть возможность работы через батарейки.Из нюансов: довольно сильный напор,который нужно регулировать через коллекторы и нужно подбирать раковину по шире,чтобы не было брызг
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Смеситель оправдал все ожидания. Качество хорошее, прост в установке. Искала именно такой, чтобы не было видно самого сенсора на смесителе. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2024
Владимир В.

Достоинства:


Комментарий:
Кран круть брал такой и черный все хорощо работает. Пока мес пользуюсь в кафе



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
34.05
Страна бренда
Дания
Ширина, см
4.75
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
270.5
Длина излива
131.4
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Сенсорный смеситель Scandinavian Pure - сочетание тотального минимализма с широким функционалом и необычайной эргономичностью. Универсальное решение для жилых домов и общественных мест. Притягательные цилиндрические формы и плавный силуэт корпуса делают дизайн коллекции узнаваемым. Смеситель с высоким изливом идеально впишется в современный интерьер ванной комнаты с накладной раковиной. Инновационный сенсор Damixa с задержкой срабатывания в 2 секунды позволяет использовать смеситель с максимальным удобством, без резкого и частого включения. Благодаря комбинированному электронному блоку, сенсор может работать как от розетки 220 Вт, так и от батареек. Уникальная разработка Damixa, аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. Инновационное PVD-покрытие гарантирует чрезвычайную прочность смесителя. Матово-черная поверхность не выцветает с годами и устойчива к механическим повреждениям, загрязнениям и отпечаткам пальцев. Такой смеситель прослужит вам минимум 10 лет.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2024
Роман Р.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший смеситель для накладных раковин. Настройка температуры происходит через блок управления,который монтируется под мойку. Питание подключается через сеть,также есть возможность работы через батарейки.Из нюансов: довольно сильный напор,который нужно регулировать через коллекторы и нужно подбирать раковину по шире,чтобы не было брызг
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Смеситель оправдал все ожидания. Качество хорошее, прост в установке. Искала именно такой, чтобы не было видно самого сенсора на смесителе. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2024
Владимир В.

Достоинства:


Комментарий:
Кран круть брал такой и черный все хорощо работает. Пока мес пользуюсь в кафе


Смеситель для раковины сенсорный, высокий Damixa Scandi Pure 360280300, чёрный - стоимость товара 30690 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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