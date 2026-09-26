Смеситель для раковины сенсорный, высокий Damixa Scandi Pure 360280000, хром
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Смеситель для раковины сенсорный, высокий Damixa Scandi Pure 360280000, хром
Сенсорный смеситель Scandinavian Pure - сочетание тотального минимализма с широким функционалом и необычайной эргономичностью. Универсальное решение для жилых домов и общественных мест. Притягательные цилиндрические формы и плавный силуэт корпуса делают дизайн коллекции узнаваемым. Смеситель с высоким изливом идеально впишется в современный интерьер ванной комнаты с накладной раковиной. Инновационный сенсор Damixa с задержкой срабатывания в 2 секунды позволяет использовать смеситель с максимальным удобством, без резкого и частого включения. Благодаря комбинированному электронному блоку, сенсор может работать как от розетки 220 Вт, так и от батареек. Уникальная разработка Damixa, аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. Инновационное покрытие High Gloss надежно защищает хромовую поверхность смесителя от мелких повреждений и сохраняет ювелирный блеск на долгие годы. Такой смеситель прослужит вам минимум 10 лет.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 27 190 руб. 36 630 руб.6798 руб. в СплитСмеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 F50A02500 хром
-
В наличииЦена 27 190 руб.6798 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа AM.PM Like F8090016 хром
-
В наличииЦена 27 390 руб.6848 руб. в СплитСмеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Gem F90A03022...
-
В наличииЦена 27 990 руб.6998 руб. в СплитСмеситель для раковины AM.PM Func F8F92022 черный
-
В наличииЦена 28 090 руб.7023 руб. в СплитСмеситель для раковины Damixa Merkur 400250000 хром
-
В наличииЦена 28 490 руб. 30 690 руб.7123 руб. в СплитСмеситель для раковины сенсорный, высокий Damixa Jupiter 7702800...
-
В наличииЦена 28 490 руб.7123 руб. в СплитСмеситель для раковины встраиваемый Damixa Gala 530260500 розово...
-
В наличииЦена 28 490 руб.7123 руб. в СплитСмеситель для раковины встраиваемый Damixa Gala 530260600 золото
-
В наличииЦена 28 490 руб.7123 руб. в СплитСмеситель встроенный на 3 потребителя с ТМС AM.PM X-Joy F85A9560...
-
В наличииЦена 28 490 руб.7123 руб. в СплитСмеситель встраиваемый на раковину с полкой и каск. изливом AM.P...
-
В наличииЦена 29 890 руб.7473 руб. в СплитСмеситель для раковины Damixa Merkur 400250300 черный
-
В наличииЦена 29 890 руб.7473 руб. в СплитСмеситель для душа AM.PM Sensation F3075000
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие
Отзывы о товаре Смеситель для раковины сенсорный, высокий Damixa Scandi Pure 360280000, хром