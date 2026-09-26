Душевая система с термостатом Damixa Scandinavian Pure 936810300 чёрный матовый
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Характеристики
Описание товара Душевая система с термостатом Damixa Scandinavian Pure 936810300 чёрный матовый
Душевые системы из коллекции Scandinavian Pure – воплощение минималистичного датского дизайна и солидного скандинавского качества. Элегантные обтекаемые формы и матовое черное покрытие станут настоящим украшением современной ванной комнаты. Максимальная безопасность: термостатический картридж 35 мм обеспечивает точную настройку температуры и напора воды. Выставляйте комфортные для вас параметры легким поворотом правой ручки смесителя. Увеличенный диаметр верхнего душа с возможностью регулировки угла наклона и ручная лейка в трендовой форме стика подарят вам полный спектр ощущений - помогут взбодриться утром и расслабится вечером. Переключайте потоки воды между ручной и тропической лейками плавным поворотом левой ручки смесителя, а между ручной лейкой и изливом - поворотом излива. Инновационное PVD-покрытие гарантирует чрезвычайную прочность душевой системы. Матово-черная поверхность не выцветает с годами и устойчива к механическим повреждениям, загрязнениям и отпечаткам пальцев.
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