Black Sabbath - Paranoia - BBC Sunday Show, London 1970 (Purple) (9003829977189) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Paranoia - BBC Sunday Show, London 1970
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal, Зарубежный хард-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 612197
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Paranoia - BBC Sunday Show, London 1970
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal, Зарубежный хард-рок
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Black Sabbath - Paranoia - BBC Sunday Show, London 1970 (Purple) (9003829977189) виниловая пластинка
A1. Black Sabbath. A2. War Pigs. A3. Fairies Wear Boots. B1. Behind The Wall Of Sleep. B2. Paranoid. B3. Iron Man. B4. Blue Suede Shoes.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Black Sabbath, Цветной винил
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Paranoia - BBC Sunday Show, London 1970
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal, Зарубежный хард-рок
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
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Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
A1. Black Sabbath. A2. War Pigs. A3. Fairies Wear Boots. B1. Behind The Wall Of Sleep. B2. Paranoid. B3. Iron Man. B4. Blue Suede Shoes.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Black Sabbath, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Black Sabbath, Цветной винил
Достоинства:
Комментарий:
весьма интересное издание,тексты некоторых песен из будущего альбома Paranoid ещë не в окончательном варианте. Отлично упаковано, доставлено в срок.
Достоинства:
Комментарий:
Очень доволен приобретением. То, что давно хотел иметь в своей коллекции.
Black Sabbath - Paranoia - BBC Sunday Show, London 1970 (Purple) (9003829977189) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Black Sabbath - Paranoia - BBC Sunday Show, London 1970 (Purple) (9003829977189) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
весьма интересное издание,тексты некоторых песен из будущего альбома Paranoid ещë не в окончательном варианте. Отлично упаковано, доставлено в срок.
Достоинства:
Комментарий:
Очень доволен приобретением. То, что давно хотел иметь в своей коллекции.