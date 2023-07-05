Nazareth - Telegraph: Recorded Live In London, 10Th June 1985 (9003829977240) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Nazareth
Альбом (сингл)
Telegraph: Recorded Live In London, 10Th June 1985
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб.
В наличии
Код товара: 612179
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3 170 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[9003829977240]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Nazareth
Альбом (сингл)
Telegraph: Recorded Live In London, 10Th June 1985
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Telegram/So You Wanna Be A Rock'n'Roll Star, Razamanaz, I Want To (Do Everything For You), Boys In the Band, Beggars Boy, Cocaine, This Months Messiah, This Flight Tonight, Love Hurts, Hair Of The Dog
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Classic U.K. Live Radio Broadcast Collection
Страна производитель
Австрия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Nazareth - Telegraph: Recorded Live In London, 10Th June 1985 (9003829977240) виниловая пластинка
Шоу NAZARETH было записано вживую в 1985 году в Camden Palace в Лондоне и первоначально транслировалось по телевидению в Великобритании. Мэнни Чарльтон вернулся после перерыва и, как и остальные участники группы, был по-настоящему в ударе. Отличное выступление оригинального состава. Группа исполнила, в том числе, такие хиты, как «Dream On», «Love Hurts» и «Hair Of The Dog».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[9003829977240]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Nazareth
Альбом (сингл)
Telegraph: Recorded Live In London, 10Th June 1985
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Telegram/So You Wanna Be A Rock'n'Roll Star, Razamanaz, I Want To (Do Everything For You), Boys In the Band, Beggars Boy, Cocaine, This Months Messiah, This Flight Tonight, Love Hurts, Hair Of The Dog
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Classic U.K. Live Radio Broadcast Collection
Страна производитель
Австрия
Шоу NAZARETH было записано вживую в 1985 году в Camden Palace в Лондоне и первоначально транслировалось по телевидению в Великобритании. Мэнни Чарльтон вернулся после перерыва и, как и остальные участники группы, был по-настоящему в ударе. Отличное выступление оригинального состава. Группа исполнила, в том числе, такие хиты, как «Dream On», «Love Hurts» и «Hair Of The Dog».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Достоинства:
Очень интересная концертная запись, для поклонников группы Nazareth отличный подарок.
Для "концертника" довольно достойный звук, хорошо записан!
Однозначно, в коллекцию винила!
Красивое издание!
Недостатки:
В моём случае, не нашёл. Всё отлично!
Комментарий:
Рекомендую в коллекцию любителям hard rock.
Достоинства:
Интересное издание концерта от 10 июля 1985 года в Лондоне . Произведено на 180 гр. массе . В наличии почти все главные хиты от Razamanaz до Hair of the dog .
Недостатки:
Пластиковый конверт , в результате пластинка не запечана . Звук на четверку .
Комментарий:
Для любителей Nazareth будет интересно . Масса не обычного золотого оттенка .
Nazareth - Telegraph: Recorded Live In London, 10Th June 1985 (9003829977240) виниловая пластинка - стоимость товара 3170 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Nazareth - Telegraph: Recorded Live In London, 10Th June 1985 (9003829977240) виниловая пластинка
Достоинства:
Очень интересная концертная запись, для поклонников группы Nazareth отличный подарок.
Для "концертника" довольно достойный звук, хорошо записан!
Однозначно, в коллекцию винила!
Красивое издание!
Недостатки:
В моём случае, не нашёл. Всё отлично!
Комментарий:
Рекомендую в коллекцию любителям hard rock.
Достоинства:
Интересное издание концерта от 10 июля 1985 года в Лондоне . Произведено на 180 гр. массе . В наличии почти все главные хиты от Razamanaz до Hair of the dog .
Недостатки:
Пластиковый конверт , в результате пластинка не запечана . Звук на четверку .
Комментарий:
Для любителей Nazareth будет интересно . Масса не обычного золотого оттенка .