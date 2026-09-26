Jones, Norah, Til We Meet Again (0602435689852) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Jones, Norah, Til We Meet Again (0602435689852) виниловая пластинка
".‘Til We Meet Again" - первый концертный альбом 2021 года исполнительницы Норы Джонс. Издание представляет выступления Норы в США, Франции, Италии, Бразилии и Аргентины, записанными в период с 2017 по 2019 год, на протяжении всей ее карьеры от дебюта в 2002 году до ее более поздних синглов "It Was You" и "I'm Be Gone". Релиз представлен на двойном черном виниле. Нора Джонс - американская джазовая певица и пианистка, автор и исполнитель собственных песен, актриса. В 2002 г. выпустила дебютный альбом "Come Away With Me", который был реализован тиражом свыше 20 миллионов экземпляров и побил все рекорды, получив пять премий Грэмми, в том числе в таких престижных номинациях, как "альбом года", "запись года" и "открытие года". Следующий альбом - "Feels Like Home" (2004) - был почти столь же успешным и принёс в её копилку Грэмми за "лучшее женское исполнение популярной музыки", "лучшее исполнение популярной музыки в дуэте" и "запись года" (за "Here We Go Again", дуэт с Рэем Чарльзом). В 2007 выпустила третий альбом "Not Too Late" и стала одним из наиболее успешных музыкантов десятилетия, продав более 16 миллионов записей в США и 39 миллионов по всему миру. Тембр голоса Джонс и её эмоциональный диапазон нередко сравнивают с Билли Холидей.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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