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Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
26-55
Максимальная нагрузка, кг
50
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-59%
4 210 руб.
10 149
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 612000
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Описание товара Кронштейн для телевизора ARM Media LCD-1800 потолочный 26-55' до 50кг Vesa до 400x400 черный
Удобный и крепкий потолочный кронштейн для LED/LCD телевизоров ARM MEDIA LCD-1800 BLACK надёжно удержит любые экраны и мониторы с диагональю от 26-65 и весом до 50 килограммов. Простая и интуитивно понятная конструкция потолочного кронштейна для LED/LCD телевизоров ARM MEDIA LCD-1800 BLACK прекрасно подойдет для самостоятельного монтажа. Универсальное потолочное крепление кронштейна и наклонно-поворотная регулировка обеспечивают высокую степень подвижности устройства и позволяют настраивать угол поворота на ±180°, а также наклонять на 0-25° для выбора оптимального угла зрения. Возможность регулировки экрана телевизора по высоте от потолка на 560-910 мм делает этот потолочный кронштейн ещё удобнее в использовании. Крепёжные отверстия потолочного кронштейна для LED/LCD телевизоров ARM MEDIA LCD-1800 BLACK изготовлены по международному универсальному стандарту VESA. В комплектацию входят необходимые для монтажа материалы.
Удобный и крепкий потолочный кронштейн для LED/LCD телевизоров ARM MEDIA LCD-1800 BLACK надёжно удержит любые экраны и мониторы с диагональю от 26-65 и весом до 50 килограммов. Простая и интуитивно понятная конструкция потолочного кронштейна для LED/LCD телевизоров ARM MEDIA LCD-1800 BLACK прекрасно подойдет для самостоятельного монтажа. Универсальное потолочное крепление кронштейна и наклонно-поворотная регулировка обеспечивают высокую степень подвижности устройства и позволяют настраивать угол поворота на ±180°, а также наклонять на 0-25° для выбора оптимального угла зрения. Возможность регулировки экрана телевизора по высоте от потолка на 560-910 мм делает этот потолочный кронштейн ещё удобнее в использовании. Крепёжные отверстия потолочного кронштейна для LED/LCD телевизоров ARM MEDIA LCD-1800 BLACK изготовлены по международному универсальному стандарту VESA. В комплектацию входят необходимые для монтажа материалы.
Кронштейн для телевизора ARM Media LCD-1800 потолочный 26-55' до 50кг Vesa до 400x400 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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