Top.Mail.Ru
Мультитул Victorinox SwissTool Spirit X Plus, 105 мм, 35 функций, кожаный чехол купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мультитул Victorinox SwissTool Spirit X Plus, 105 мм, 35 функций, кожаный чехол

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мультитул Victorinox SwissTool Spirit X Plus, 105 мм, 35 функций, кожаный чехол - фото 1
Мультитул Victorinox SwissTool Spirit X Plus, 105 мм, 35 функций, кожаный чехол - фото 2
Мультитул Victorinox SwissTool Spirit X Plus, 105 мм, 35 функций, кожаный чехол - фото 3
Мультитул Victorinox SwissTool Spirit X Plus, 105 мм, 35 функций, кожаный чехол - фото 4
Мультитул Victorinox SwissTool Spirit X Plus, 105 мм, 35 функций, кожаный чехол - фото 5
Мультитул Victorinox SwissTool Spirit X Plus, 105 мм, 35 функций, кожаный чехол - фото 6
Мультитул Victorinox SwissTool Spirit X Plus, 105 мм, 35 функций, кожаный чехол - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитулы
Количество функций
35
Функции
острогубцы, кусачки для тонкой и мягкой проволоки твёрдостью до 40 hrc, кусачки для твёрдой проволоки, отвёртка 2 мм, консервный нож, отвёртка 3 мм, открывалка для бутылок, отвёртка 6 мм, фомка, инструмент для сгибания проволоки, большое лезвие, ножницы, пила по металлу, напильник по металлу, пила по дереву, шило, кернер, многофункциональный крючком, крестовая отвёртка 1-2, стамеска и скребок, инструмент для снятия изоляции и скребком, продольные кусачки для проводов, крестообразные кусачками дл
Наличие карабина
нет
  • Мультитул Victorinox SwissTool Spirit X Plus, 105 мм, 35 функций, кожаный чехол - фото 1
  • Мультитул Victorinox SwissTool Spirit X Plus, 105 мм, 35 функций, кожаный чехол - фото 2
  • Мультитул Victorinox SwissTool Spirit X Plus, 105 мм, 35 функций, кожаный чехол - фото 3
  • Мультитул Victorinox SwissTool Spirit X Plus, 105 мм, 35 функций, кожаный чехол - фото 4
  • Мультитул Victorinox SwissTool Spirit X Plus, 105 мм, 35 функций, кожаный чехол - фото 5
  • Мультитул Victorinox SwissTool Spirit X Plus, 105 мм, 35 функций, кожаный чехол - фото 6
  • Мультитул Victorinox SwissTool Spirit X Plus, 105 мм, 35 функций, кожаный чехол - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 611128
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Мультитулы
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
35
Функции
острогубцы, кусачки для тонкой и мягкой проволоки твёрдостью до 40 hrc, кусачки для твёрдой проволоки, отвёртка 2 мм, консервный нож, отвёртка 3 мм, открывалка для бутылок, отвёртка 6 мм, фомка, инструмент для сгибания проволоки, большое лезвие, ножницы, пила по металлу, напильник по металлу, пила по дереву, шило, кернер, многофункциональный крючком, крестовая отвёртка 1-2, стамеска и скребок, инструмент для снятия изоляции и скребком, продольные кусачки для проводов, крестообразные кусачками дл
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул
Ширина, см
12
Высота, см
11
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х4х4
Вес, г.
210

Описание товара Мультитул Victorinox SwissTool Spirit X Plus, 105 мм, 35 функций, кожаный чехол

Размещенный в компактном нейлоновом чехле Мультитул Victorinox SwissTool легко помещается в небольшом кармане или сумке. Практически все инструменты можно открывать снаружи по отдельности, и они автоматически фиксируются в открытом положении. Режущие кромки инструментов слегка загнуты, что полностью исключает возможность пораниться при использовании другого инструмента. Для удобства пользования пассатижами, закруглены концы рукояток.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские


Теги товара: подарочные

Отзывы о товаре Мультитул Victorinox SwissTool Spirit X Plus, 105 мм, 35 функций, кожаный чехол




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Мультитулы
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
35
Функции
острогубцы, кусачки для тонкой и мягкой проволоки твёрдостью до 40 hrc, кусачки для твёрдой проволоки, отвёртка 2 мм, консервный нож, отвёртка 3 мм, открывалка для бутылок, отвёртка 6 мм, фомка, инструмент для сгибания проволоки, большое лезвие, ножницы, пила по металлу, напильник по металлу, пила по дереву, шило, кернер, многофункциональный крючком, крестовая отвёртка 1-2, стамеска и скребок, инструмент для снятия изоляции и скребком, продольные кусачки для проводов, крестообразные кусачками дл
Наличие карабина
нет
Комплектация
мультитул
Ширина, см
12
Высота, см
11
Страна производитель
Китай
Описание
Размещенный в компактном нейлоновом чехле Мультитул Victorinox SwissTool легко помещается в небольшом кармане или сумке. Практически все инструменты можно открывать снаружи по отдельности, и они автоматически фиксируются в открытом положении. Режущие кромки инструментов слегка загнуты, что полностью исключает возможность пораниться при использовании другого инструмента. Для удобства пользования пассатижами, закруглены концы рукояток.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские


Теги товара: подарочные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультитул Victorinox SwissTool Spirit X Plus, 105 мм, 35 функций, кожаный чехол - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...