Массажер перкуссионный для тела CS Medica VibraPulsar CS-v9 NANO Massage Gun (черный)
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Характеристики
Тип товара
Массажер для тела
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 610577
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
14х14х5
Вес, г.
550
Описание товара Массажер перкуссионный для тела CS Medica VibraPulsar CS-v9 NANO Massage Gun (черный)
Портативный массажер с направленным ударным воздействием помогает усилить кровообращение и подготовить мышцы к физическим нагрузкам, ускорить восстановление после тренировок и тяжелого трудового дня. Мощный мотор, который производит ударные движения с амплитудой воздействия 8 мм и интенсивностью до 3200 ударов в минуту, позволяет расслабить мышцы и триггерные участки, преодолеть скованность и дискомфорт, снять усталость и болезненные ощущения. Внимание! Имеются противопоказания. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
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Портативный массажер с направленным ударным воздействием помогает усилить кровообращение и подготовить мышцы к физическим нагрузкам, ускорить восстановление после тренировок и тяжелого трудового дня. Мощный мотор, который производит ударные движения с амплитудой воздействия 8 мм и интенсивностью до 3200 ударов в минуту, позволяет расслабить мышцы и триггерные участки, преодолеть скованность и дискомфорт, снять усталость и болезненные ощущения. Внимание! Имеются противопоказания. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
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