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Корпус Fractal Design MESHIFY 2 XL BLACK - TG (FD-C-MES2X-02) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Fractal Design MESHIFY 2 XL BLACK - TG (FD-C-MES2X-02)

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Корпус Fractal Design MESHIFY 2 XL BLACK - TG (FD-C-MES2X-02) - фото 1
Корпус Fractal Design MESHIFY 2 XL BLACK - TG (FD-C-MES2X-02) - фото 2
Корпус Fractal Design MESHIFY 2 XL BLACK - TG (FD-C-MES2X-02) - фото 3
Корпус Fractal Design MESHIFY 2 XL BLACK - TG (FD-C-MES2X-02) - фото 4
Корпус Fractal Design MESHIFY 2 XL BLACK - TG (FD-C-MES2X-02) - фото 5
Корпус Fractal Design MESHIFY 2 XL BLACK - TG (FD-C-MES2X-02) - фото 6
Корпус Fractal Design MESHIFY 2 XL BLACK - TG (FD-C-MES2X-02) - фото 7
Корпус Fractal Design MESHIFY 2 XL BLACK - TG (FD-C-MES2X-02) - фото 8
Корпус Fractal Design MESHIFY 2 XL BLACK - TG (FD-C-MES2X-02) - фото 9
Корпус Fractal Design MESHIFY 2 XL BLACK - TG (FD-C-MES2X-02) - фото 10
Корпус Fractal Design MESHIFY 2 XL BLACK - TG (FD-C-MES2X-02) - фото 11
Корпус Fractal Design MESHIFY 2 XL BLACK - TG (FD-C-MES2X-02) - фото 12
Корпус Fractal Design MESHIFY 2 XL BLACK - TG (FD-C-MES2X-02) - фото 13
Корпус Fractal Design MESHIFY 2 XL BLACK - TG (FD-C-MES2X-02) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Fractal Design MESHIFY 2 XL BLACK - TG (FD-C-MES2X-02) - фото 1
  • Корпус Fractal Design MESHIFY 2 XL BLACK - TG (FD-C-MES2X-02) - фото 2
  • Корпус Fractal Design MESHIFY 2 XL BLACK - TG (FD-C-MES2X-02) - фото 3
  • Корпус Fractal Design MESHIFY 2 XL BLACK - TG (FD-C-MES2X-02) - фото 4
  • Корпус Fractal Design MESHIFY 2 XL BLACK - TG (FD-C-MES2X-02) - фото 5
  • Корпус Fractal Design MESHIFY 2 XL BLACK - TG (FD-C-MES2X-02) - фото 6
  • Корпус Fractal Design MESHIFY 2 XL BLACK - TG (FD-C-MES2X-02) - фото 7
  • Корпус Fractal Design MESHIFY 2 XL BLACK - TG (FD-C-MES2X-02) - фото 8
  • Корпус Fractal Design MESHIFY 2 XL BLACK - TG (FD-C-MES2X-02) - фото 9
  • Корпус Fractal Design MESHIFY 2 XL BLACK - TG (FD-C-MES2X-02) - фото 10
  • Корпус Fractal Design MESHIFY 2 XL BLACK - TG (FD-C-MES2X-02) - фото 11
  • Корпус Fractal Design MESHIFY 2 XL BLACK - TG (FD-C-MES2X-02) - фото 12
  • Корпус Fractal Design MESHIFY 2 XL BLACK - TG (FD-C-MES2X-02) - фото 13
  • Корпус Fractal Design MESHIFY 2 XL BLACK - TG (FD-C-MES2X-02) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 606089
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Характеристики

Бренд
Fractal Design
Тип товара
Корпус для ПК
Размеры в упаковке, см
68х65х33
Вес, кг.
16

Описание товара Корпус Fractal Design MESHIFY 2 XL BLACK - TG (FD-C-MES2X-02)

Meshify 2 XL представляет собой массивный высокопроизводительный корпус с широкой вдохновляющей эстетикой. Его поразительный внешний вид включает без болтовое крепление закаленного стекла, полностью съемный верх, обеспечивающий превосходный доступ внутрь корпуса, и обновленную переднюю панель с USB 3.1 Gen 2 Type-C. Огромный размер с внутренней двойной компоновкой. поддерживает полноразмерные платы EATX и SSI-EEB, гигантские массивы хранения данных и радиаторы до 480 мм, что позволяет охлаждать интерьер на одном дыхании.



Теги товара: Игровой корпус

Отзывы о товаре Корпус Fractal Design MESHIFY 2 XL BLACK - TG (FD-C-MES2X-02)




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Характеристики
Бренд
Fractal Design
Тип товара
Корпус для ПК
Описание
Meshify 2 XL представляет собой массивный высокопроизводительный корпус с широкой вдохновляющей эстетикой. Его поразительный внешний вид включает без болтовое крепление закаленного стекла, полностью съемный верх, обеспечивающий превосходный доступ внутрь корпуса, и обновленную переднюю панель с USB 3.1 Gen 2 Type-C. Огромный размер с внутренней двойной компоновкой. поддерживает полноразмерные платы EATX и SSI-EEB, гигантские массивы хранения данных и радиаторы до 480 мм, что позволяет охлаждать интерьер на одном дыхании.


Теги товара: Игровой корпус
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Fractal Design MESHIFY 2 XL BLACK - TG (FD-C-MES2X-02) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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