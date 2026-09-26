Корпус Fractal Design Meshify 2 Compact Lite RGB Black TG Light Tint FD-C-MEL2C-05
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Характеристики
Описание товара Корпус Fractal Design Meshify 2 Compact Lite RGB Black TG Light Tint FD-C-MEL2C-05
Корпус Fractal Design Meshify 2 Compact Lite RGB [FD-C-MEL2C-05] гарантирует эффективное охлаждение вашего компьютера. Он может вместить материнские платы формата Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX, а также графические карты длиной до 345 мм. Корпус оснащен вентиляторами, которые обеспечивают охлаждение и дополняют привлекательный дизайн благодаря ARGB-подсветке. Количество слотов для вентиляторов возможно увеличить. Также имеются специальные держатели для крепления систем охлаждения жидкостью. Корпус Fractal Design Meshify 2 Compact Lite RGB [FD-C-MEL2C-05] имеет панель управления на верхней части. Она включает разъемы USB 3.0, USB 2.0, а также порты для наушников и микрофона.
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Теги товара: Сталь, 4 x 120 мм, Нижнее, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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Теги товара: Сталь, 4 x 120 мм, Нижнее, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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