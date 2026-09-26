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SSD Накопитель SSD Exegate M.2 2280 120GB NextPro UV500TS120 (SATA-III, 22x80mm, 3D TLC) (EX280464RUS) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Exegate M.2 2280 120GB NextPro UV500TS120 (SATA-III, 22x80mm, 3D TLC) (EX280464RUS)

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Накопитель SSD Exegate M.2 2280 120GB NextPro UV500TS120 (SATA-III, 22x80mm, 3D TLC) (EX280464RUS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
120
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
558
Скорость записи, Мб/с
497
Максимальный ресурс записи (TBW)
50
Энергопотребление
3.3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 606049
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
до 128 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
120
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
558
Скорость записи, Мб/с
497
Максимальный ресурс записи (TBW)
50
Время наработки на отказ, час
1800000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление
3.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х4х1
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD Exegate M.2 2280 120GB NextPro UV500TS120 (SATA-III, 22x80mm, 3D TLC) (EX280464RUS)

SSD M.2 накопитель ExeGate NextPro является высокопроизводительным решением для широкого ряда настольных ПК и ноутбуков. В нем сочетаются высокие показатели быстродействия и низкое энергопотребление. Данный накопитель обладает емкостью 120 ГБ и выполнен в компактном типоразмере M.2 для установки в соответствующий слот на материнской плате. Благодаря микросхемам памяти 3D NAND и интерфейсу SATA III накопитель отличается скоростью на уровне 558 Мбайт/сек в режиме чтения. Отсутствие движущихся частей гарантирует бесшумную работу ExeGate NextPro.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Exegate M.2 2280 120GB NextPro UV500TS120 (SATA-III, 22x80mm, 3D TLC) (EX280464RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
до 128 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
120
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
558
Скорость записи, Мб/с
497
Развернуть
Максимальный ресурс записи (TBW)
50
Время наработки на отказ, час
1800000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление
3.3
Страна производитель
Китай
Описание
SSD M.2 накопитель ExeGate NextPro является высокопроизводительным решением для широкого ряда настольных ПК и ноутбуков. В нем сочетаются высокие показатели быстродействия и низкое энергопотребление. Данный накопитель обладает емкостью 120 ГБ и выполнен в компактном типоразмере M.2 для установки в соответствующий слот на материнской плате. Благодаря микросхемам памяти 3D NAND и интерфейсу SATA III накопитель отличается скоростью на уровне 558 Мбайт/сек в режиме чтения. Отсутствие движущихся частей гарантирует бесшумную работу ExeGate NextPro.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Exegate M.2 2280 120GB NextPro UV500TS120 (SATA-III, 22x80mm, 3D TLC) (EX280464RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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