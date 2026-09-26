Накопитель SSD CBR 2.5" Lite 512GB SATA-III 3D NAND TLC (SSD-512GB-2.5-LT22)
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
256
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 606027
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
256
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х1
Вес, г.
150
Описание товара Накопитель SSD CBR 2.5" Lite 512GB SATA-III 3D NAND TLC (SSD-512GB-2.5-LT22)
2.5" SATA накопитель CBR Lite на 512 ГБ подходит для запуска операционной системы, приложений и обработки мультимедийных файлов. Интерфейс SATA III гарантирует исправную работу при скорости чтения и записи 550 и 520 Мбайт/сек. Структура памяти 3D NAND отвечает за улучшенную устойчивость диска к износу, стабильную пропускную способность. Накопитель рассчитан на ресурс записи до 240 ТБ для исправной работы в течение всего срока службы даже при интенсивной эксплуатации.
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
256
Страна производитель
Китай
2.5" SATA накопитель CBR Lite на 512 ГБ подходит для запуска операционной системы, приложений и обработки мультимедийных файлов. Интерфейс SATA III гарантирует исправную работу при скорости чтения и записи 550 и 520 Мбайт/сек. Структура памяти 3D NAND отвечает за улучшенную устойчивость диска к износу, стабильную пропускную способность. Накопитель рассчитан на ресурс записи до 240 ТБ для исправной работы в течение всего срока службы даже при интенсивной эксплуатации.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, Форм-фактор, M.2 2280
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, Форм-фактор, M.2 2280
Накопитель SSD CBR 2.5" Lite 512GB SATA-III 3D NAND TLC (SSD-512GB-2.5-LT22) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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