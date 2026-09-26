Вешалка поворотная PH-06, 7*7*7,5 см (горизонтальное, вертикальное крепление)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вешалки для одежды
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-76%50 руб. 207 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 605801
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
20х14х6
Вес, г.
43
Описание товара Вешалка поворотная PH-06, 7*7*7,5 см (горизонтальное, вертикальное крепление)
Вращающийся крючок на самоклеящейся основе станет идеальным помощником для хранения в вашем доме. Крючок вращается на 360 градусов, крепится на шкаф, полку или другую поверхность для удобного расположения на 6 крючках любых вещей: одежды, полотенец, ключей, кухонной утвари, предметов декора для дома. Благодаря высокой прочности вращающегося крючка на нем можно разместить до 1.5 кг веса, что обеспечит порядок в вашем доме. Размер: 777.5 см
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Вращающийся крючок на самоклеящейся основе станет идеальным помощником для хранения в вашем доме. Крючок вращается на 360 градусов, крепится на шкаф, полку или другую поверхность для удобного расположения на 6 крючках любых вещей: одежды, полотенец, ключей, кухонной утвари, предметов декора для дома. Благодаря высокой прочности вращающегося крючка на нем можно разместить до 1.5 кг веса, что обеспечит порядок в вашем доме. Размер: 777.5 см
Вешалка поворотная PH-06, 7*7*7,5 см (горизонтальное, вертикальное крепление) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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