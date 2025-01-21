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Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал PRO 600 HVLP c верхним бачком, 1.4мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал PRO 600 HVLP c верхним бачком, 1.4мм

1 Отзывы
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Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал PRO 600 HVLP c верхним бачком, 1.4мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Краскораспылитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 560 руб. 
Начислим 41 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 605654
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал PRO 600 HVLP c верхним бачком, 1.4мм
2 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Краскораспылитель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х15х14
Вес, г.
500

Описание товара Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал PRO 600 HVLP c верхним бачком, 1.4мм

Профессиональные пневматические краскопульте предназначены для выполнения ответственных окрасочных работ на специализированных предприятиях, в покрасочных мастерских и станциях технического обслуживания. Отличается повышенной надежностью, увеличенным сроком службы, точностью изготовления и отличной эргономикой.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал PRO 600 HVLP c верхним бачком, 1.4мм

Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
испытал в работе молотковой краской при работе по рискам. Это мой первый пневмо краскопульт после электрического, ощущения в работе более приятные, но я надеялся что для дюзы 1.7 нужно будет поменьше разводить краску, в инструкции нет данных о рабочей вязкости для этого аппарата, поэтому раза три сливал и разводил краску (опыта в этом деле у меня очень мало). В целом результатом и покупкой доволен.



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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Краскораспылитель
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональные пневматические краскопульте предназначены для выполнения ответственных окрасочных работ на специализированных предприятиях, в покрасочных мастерских и станциях технического обслуживания. Отличается повышенной надежностью, увеличенным сроком службы, точностью изготовления и отличной эргономикой.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
испытал в работе молотковой краской при работе по рискам. Это мой первый пневмо краскопульт после электрического, ощущения в работе более приятные, но я надеялся что для дюзы 1.7 нужно будет поменьше разводить краску, в инструкции нет данных о рабочей вязкости для этого аппарата, поэтому раза три сливал и разводил краску (опыта в этом деле у меня очень мало). В целом результатом и покупкой доволен.


Краскопульт пневматический ЗУБР Профессионал PRO 600 HVLP c верхним бачком, 1.4мм - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2560 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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